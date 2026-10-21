Más de mil usuarios de Nueva EPS llevan un mes sin servicios de salud en La Esperanza

Norte de Santander.

Más de 1.100 usuarios de Nueva EPS en el municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud debido a que, desde hace más de cuatro semanas, no pueden tramitar autorizaciones de procedimientos, medicamentos ni citas médicas a través de los canales habilitados en esta localidad.

La denuncia fue realizada por el personero municipal, Julián Rubio, quien pidió la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud ante la falta de habilitación del sistema informático que necesita el representante de la EPS en el municipio para gestionar los requerimientos de los afiliados.

Según explicó el funcionario a Caracol Radio, esta situación obliga a los usuarios a depender de trámites remotos que deben adelantarse desde Cúcuta, Cáchira u Ocaña, lo que ha retrasado la atención de sus necesidades médicas.

La preocupación aumenta por las consecuencias que estas dificultades pueden tener para pacientes que requieren atención prioritaria, entre ellos personas con cáncer, mujeres embarazadas y niños, quienes también dependen de la gestión oportuna de los servicios de salud.

“Los pacientes oncológicos, las mujeres embarazadas, los niños, bueno, todo está suspendido desde hace un mes sin poder adelantarse ninguna gestión administrativa para los usuarios de Nueva EPS”, advirtió Rubio.

El personero señaló que, de manera extraoficial, se les ha informado que la solicitud para habilitar el sistema en el municipio fue escalada hasta el nivel central de la entidad, en Bogotá.

Sin embargo, aseguró que no han recibido una respuesta formal ni explicaciones claras sobre la negativa a habilitar esta herramienta.

Ante este panorama, la Personería solicitó el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud para que se adopten medidas que permitan restablecer los trámites y garantizar el acceso de los afiliados a los servicios requeridos.

“Estamos hoy sin poder garantizar el servicio de los usuarios de Nueva EPS aquí en el municipio”, manifestó el funcionario.