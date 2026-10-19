Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron 11 emergencias en Palmira, Valle

Inundaciones y caída de árboles generaron las fuertes lluvias caídas este lunes 19 de octubre sobre el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca.

Organismos de emergencias y empresas prestadoras de servicios públicos, lograron atender las diferentes situaciones registradas.

Uno de los eventos más relevantes ocurrió en la carrera 28 con calle 46, frente al Comando de la Policía del norte, sitio en el cual un árbol de la especie samán se desplomó.

Aunque el incidente causó daños materiales en vehículos, no se registraron personas lesionadas.

Por su parte, la directora de Gestión del Medio Ambiente, DGMA Patricia Muñoz, detalló que el colapso del árbol en la carrera 28, se trataba de un ejemplar antiguo que cedió ante la saturación de los suelos tras las lluvias constantes de los últimos días.

Igualmente, las lluvias ocasionó afectaciones menores, como la caída de árboles en el sector Cerezos de la Italia y diversos puntos con inundaciones.