Ascienden a seis los muertos por las inundaciones en Estambul

Una ciudad muy famosa en el mundo está ubicada entre dos continentes

Las intensas lluvias e inundaciones que vienen azotando la región en torno a Estambul desde mediados de esta semana se han cobrado ya seis víctimas mortales tras la muerte confirmada hoy de un hombre de 30 años edad.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, visitó este domingo por la mañana Ayazaga, una de las zonas más castigadas por las inundaciones, y anunció que el lunes comenzará el pago de indemnizaciones a los afectados.

Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones en Estambul y en la vecina provincia Kocaeli, en el oeste de Turquía.

Entre los factores que han contribuido a su impacto se encuentra la construcción de edificios sobre cauces de arroyos habilitados para el desarrollo urbanístico.

Gül aseguró que continúan los trabajos para retirar los edificios que obstaculizan las obras de prevención de inundaciones.