Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 oct 2026 Actualizado 16:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Ascienden a seis los muertos por las inundaciones en Estambul

Según las autoridades locales, otras tres personas están desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones de los daños causados hasta ahora.

Una ciudad muy famosa en el mundo está ubicada entre dos continentes

Una ciudad muy famosa en el mundo está ubicada entre dos continentes

Una ciudad muy famosa en el mundo está ubicada entre dos continentes
Añadir Caracol Radio en Google

Las intensas lluvias e inundaciones que vienen azotando la región en torno a Estambul desde mediados de esta semana se han cobrado ya seis víctimas mortales tras la muerte confirmada hoy de un hombre de 30 años edad.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, visitó este domingo por la mañana Ayazaga, una de las zonas más castigadas por las inundaciones, y anunció que el lunes comenzará el pago de indemnizaciones a los afectados.

Cientos de viviendas, comercios y vehículos han resultado dañados por las fuertes inundaciones en Estambul y en la vecina provincia Kocaeli, en el oeste de Turquía.

Entre los factores que han contribuido a su impacto se encuentra la construcción de edificios sobre cauces de arroyos habilitados para el desarrollo urbanístico.

Gül aseguró que continúan los trabajos para retirar los edificios que obstaculizan las obras de prevención de inundaciones.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado