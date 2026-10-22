Meta deberá pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México, así es el caso

Meta deberá pagar 25.000 millones de dólares a Nuevo México, resolvió un juez de ese estado, después de que un jurado concluyera que la compañía engañó a los usuarios en un caso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica.

El gigante de las redes sociales ya aceptó este año pagar casi 18.000 millones de dólares para resolver demandas presentadas por otros 51 estados y territorios de Estados Unidos.

Escuche también: Hoy ya no meto las manos en el fuego por Facebook: Víctor Solano

Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, calificó el caso como un “impuesto a la libertad de expresión”.

“Esta decisión (...) hace que sea prácticamente imposible operar en el estado de Nuevo México”, señaló la empresa en un comunicado. “Estamos convencidos de que ganaremos la apelación”.

El escándalo

El escándalo de Cambridge Analytica ya le había costado a Meta una multa de 5.000 millones de dólares en 2019 ante la agencia federal de protección de los consumidores (FTC), cinco veces menos que la sanción anunciada el miércoles.

Cambridge Analytica era una consultora política que obtuvo de forma indebida datos personales de millones de usuarios de Facebook para dirigir publicidad política segmentada, especialmente durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

En contexto: El paso de Cambridge Analytica por Colombia

Las revelaciones de entonces mostraron que la firma accedió a información recopilada a través de una aplicación de tests de personalidad llamada “thisisyourdigitallife”, que instalaron unas 270.000 personas, pero que también recopiló datos de sus contactos.

En total, la aplicación llegó a unos 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo.

Más sanciones

En Nuevo México, Meta ya había sido condenada este año a pagar 942 millones de dólares en un caso relacionado con la protección de menores.

Un jurado le impuso una multa de 375 millones de dólares en marzo y, en agosto, un juez ordenó además el pago de otros 567 millones para financiar programas de prevención y tratamiento de los daños asociados al uso de Facebook e Instagram.

En la sentencia de 20 páginas, consultada por la AFP, el juez Mathew señala que, tras estallar el escándalo en 2018, Facebook se había comprometido a investigar las aplicaciones que habían extraído datos y a avisar a los usuarios. Finalmente solo advirtió a los usuarios de dos aplicaciones de entre miles identificadas.

Lea también: Lea el ABC del escándalo de Facebook por manipulación de datos privados

Nuevo México es el único estado que ha llevado ante un tribunal el escándalo Cambridge Analytica. Los demás cerraron sus demandas a finales de agosto por 459 millones de dólares, en el marco del acuerdo sobre los menores.

En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró por primera vez a Meta y Google responsables de la adicción de una adolescente a sus plataformas. Meta recurrió esta decisión.

Otros juicios le esperan a la empresa presidida por Mark Zuckerberg, entre ellos el primero presentado por distritos escolares, previsto para febrero ante la justicia federal.