Policía recuperó en Armenia imagen religiosa hurtada en septiembre de la Iglesia de La América

Armenia, Quindío

La Policía Nacional recuperó en el barrio Álamos de Armenia, Quindío, una imagen religiosa hurtada en septiembre de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en el barrio La América de Medellín. La pieza hace parte de la obra La Profecía de Simeón y está avaluada en aproximadamente $45 millones, según la denuncia por el hurto.

De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, la imagen fue sustraída por un hombre mientras se encontraba en exhibición en el templo religioso. Posteriormente, habría sido comercializada por un anticuario de Envigado y adquirida de buena fe por un artesano en Armenia, circunstancia que permitió establecer su ubicación y adelantar las actuaciones para recuperarla.

Imagen religiosa fue devuelta a sus propietarios

Tras recuperar la pieza y realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades procedieron a devolverla a sus propietarios.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección y recuperación de bienes de valor religioso, artístico y cultural, e invitó a la ciudadanía a verificar la procedencia de este tipo de elementos antes de comprarlos.

Asimismo, la institución pidió informar oportunamente a las autoridades sobre situaciones que puedan estar relacionadas con la comercialización irregular de bienes de esta naturaleza.