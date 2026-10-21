Alerta por siniestros viales en Bello, Antioquia, que dejan este año 33 muertos y 2.354 lesionados

Medellín

La Alcaldía de Bello reforzó los operativos para garantizar el cumplimiento de las normas viales en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Desde esta localidad encendieron las alarmas por las altas cifras de accidentes, muertos y lesionados que dejan los accidentes durante los primeros nueve meses del año.

Las cifras

Según las cifras que entregó la Secretaría de Movilidad de Bello, entre enero y septiembre del presente año han ocurrido 2.032 siniestros, los cuales dejaron 2.354 lesionados y 33 fallecidos en las vías.

La preocupación radica en el incremento significativo de los hechos y afectados, toda vez que en el mismo periodo del año anterior hubo 1.750 siniestros, que causaron 1.990 lesionados y 35 fallecidos.

A pesar de la reducción en dos casos de las personas que han perdido la vida en los accidentes de tránsito, hay un incremento significativo de más de 250 casos en el número de siniestros y más de 350 lesionados en los primeros nueve meses de este 2026.

Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello, afirmó que “nos preocupan los altos índices de siniestralidad, las lesiones y las muertes que han ocurrido en las vías de nuestra jurisdicción. Pero también la gran cantidad de infracciones detectadas, lo cual indica que no estamos siendo cuidadosos en el cumplimiento de las normas, lo cual menoscaba la seguridad vial, pone en riesgo la vida propia y las de otros y puede tener consecuencias en lo económico y en lo legal”.

Operativos en las vías

En lo que va corrido del año, los agentes de tránsito han adelantado 1.934 controles para atender las diferentes problemáticas que están afectando la seguridad vial bellanita, los cuales dejan como resultado 29.635 comparendos con 9.511 vehículos inmovilizados.

Conductores bajo efectos del alcohol

Llama la atención de las autoridades el número significativo de conductores que transitan bajo los efectos del alcohol.

Este año fueron examinados 3.624 conductores en prueba de alcoholemia, de los cuales 228 resultaron ser casos positivos en este examen y 18 fueron renuentes al procedimiento.

Top 5 de infracciones

Según el registro de comparendos que tiene la Secretaría de Movilidad de Bello, las infracciones más recurrentes son el infringir la medida de Pico y Placa con 52.710 comparendos, la falta de revisión técnico-mecánica y de gases con 34.057 sancionados, el exceso de velocidad con 26.821 multados, no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o SOAT vigente, con 25.421 comparendos, y pasarse el semáforo con luz roja o amarilla con 17.443 sanciones.

Invitación a los actores viales

Desde la Alcaldía de Bello invitaron a los actores viales para que contribuyan a evitar siniestros con comportamientos preventivos.

Los actores viales deben ser más prudentes y deben cuidar la vida en la vía con el ejercicio de una cultura de la movilidad responsable.

Desde el gobierno de Bello aclararon que continuarán con las labores de prevención, socialización, actividades pedagógicas y sensibilización para reducir las cifras de siniestros viales que han tenido un incremento significativo durante el presente año.