Clúster de energía solar más grande del país opera al 100% en el Atlántico

El departamento del Atlántico concentra el complejo de generación solar más grande de Colombia, luego de que Enel Colombia declarara la operación comercial del parque solar Atlántico, de 256 megavatios de corriente continua (MWdc), con lo que quedó completado un clúster de tres plantas que suma 985 MWdc de capacidad instalada.

El complejo está conformado por los parques solares Atlántico, Guayepo I&II y Guayepo III, ubicados en territorio atlanticense. Según la compañía, las tres instalaciones podrían abastecer a una población cercana a los tres millones de personas, equivalente a la de una ciudad como Medellín.

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La entrada en operación comercial de Atlántico se suma a los recientes incrementos de capacidad de Guayepo I&II y Guayepo III, que aumentaron su capacidad efectiva neta en 5 y 20 megavatios, respectivamente. Con estos ajustes, las plantas alcanzaron capacidades instaladas de 462,4 MWdc y 266 MWdc.

Una planta con más de 400.000 paneles solares

El parque solar Atlántico está ubicado en los municipios de Sabanalarga y Usiacurí y cuenta con una capacidad instalada de 256 MWdc. La compañía estima que generará cerca de 525 gigavatios hora (GWh) de energía al año.

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La infraestructura dispone de más de 400.000 paneles solares distribuidos en 34 subcampos. Los módulos están instalados sobre sistemas de seguimiento que permiten orientarlos para aprovechar mejor la radiación solar y mejorar el rendimiento de la planta.

La entrada en operación de este proyecto amplía la capacidad de generación renovable del país, en un contexto en el que el fenómeno de El Niño representa desafíos para el sistema eléctrico nacional y hace relevante contar con fuentes de generación complementarias.

Más de 2.500 empleos durante la construcción

Durante la etapa de construcción del parque solar Atlántico se generaron más de 2.500 empleos, de los cuales más del 75 % fueron ocupados por habitantes del departamento, de acuerdo con cifras entregadas por Enel Colombia.

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La compañía también reportó el desarrollo de procesos de formación laboral en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dirigidos a fortalecer las capacidades de los participantes y ampliar sus oportunidades de vinculación laboral.

Enel suma más de 1.400 MW de capacidad solar en Colombia

Con la puesta en marcha de Atlántico, Enel Colombia cuenta con seis parques solares a gran escala en operación, distribuidos en los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico. En conjunto, estas instalaciones superan los 1.404 MWdc de capacidad instalada y representan alrededor del 50 % de la capacidad solar de despacho central que opera en el país, según la empresa.

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Ante los retos asociados al fenómeno de El Niño, Enel también hizo un llamado a los hogares, comercios e industrias para adoptar medidas de uso eficiente de la electricidad.

La compañía destacó que el ahorro de energía contribuye a un consumo más responsable del recurso, mientras el sistema eléctrico nacional enfrenta condiciones climáticas que pueden afectar la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.