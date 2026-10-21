Ministros lanzaron alerta por abastecimiento de gas para enfrentar el fenómeno de El Niño

Los ministros de Minas, Nohemí Arboleda; Hacienda, Miguel Gómez; Ambiente, Fabio Arjona; e interior, Rodrigo Lara, se presentaron este martes a un debate de control político en el que cada uno habló de la crisis del sector del gas y lo que han hecho desde sus carteras para responder, particularmente ad portas del fenómeno de El Niño.

Los funcionarios reconocieron que no se puede descartar la posibilidad de un apagón y resaltaron que la decisión del anterior gobierno de no explorar afectó el panorama. La ministra de Minas y Energía resaltó que en este momento no hay gas suficiente para enfrentar esa coyuntura y que las exportaciones han crecido históricamente.

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Al respecto, el ministro de Hacienda señaló que, si la situación se mantiene, en 2028 Colombia tendría que importar cerca del 40% del gas que necesita el país y a un precio más alto. “El precio al cual importamos el gas es entre 130% y 135% más caro que el gas producido en el país”, explicó.

Por su parte, el ministro Rodrigo Lara señaló que aportarán al caso con las reformas al sistema de consulta previa, que lo que busca es implementar tecnología para destrabar los procesos, dictar nuevas reglas de juego sin tocar los derechos de las comunidades y permitir que el licenciamiento ambiental avance en paralelo.

Para los ministros, si bien se debe hablar de transición, es una obligación retomar la exploración de gas.