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21 oct 2026 Actualizado 00:24

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Gobernador Verano anuncia nuevas fechas de entrega de varios tramos en la Gran Vía

Diciembre y marzo del 2027 se entregarían los nuevos tramos.

Gobernador Verano anuncia nuevas fechas de entrega de varios tramos en la Gran Vía. Foto: Gobernación del Atlántico

Gobernador Verano anuncia nuevas fechas de entrega de varios tramos en la Gran Vía. Foto: Gobernación del Atlántico

Gobernador Verano anuncia nuevas fechas de entrega de varios tramos en la Gran Vía. Foto: Gobernación del Atlántico
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Según el mandatario departamental, el 15 de diciembre entrará en funcionamiento el deprimido de Le Champ, y en marzo del 2027 estará habilitado el tramo hasta la Universidad del Atlántico.

El anuncio lo hizo el Gobernador Verano tras una nueva visita de inspección. Indicó que las obras están avanzando según la programación que se tiene.

Nueva inspección a La Gran Vía

La visita del Gobernador Verano fue acompañado por la Sociedad de Ingenieros, que descartó riesgos estructurales y verificó el correcto funcionamiento del sistema hidráulico del deprimido.

Lea también: Comunidad de Villa Campestre cuestiona obras de La Gran Vía por riesgos hidráulicos y movilidad

Verano también resaltó que “el impacto de la Gran Vía trasciende los puntos específicos de intervención, al consolidarse como un megaproyecto integral de seis kilómetros que transformará la movilidad y la conectividad del Atlántico”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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