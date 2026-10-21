INS advierte de alta transmisión de dengue en Barranquilla: se registran más de 2.600 casos

Autoridades de salud reiteran el llamado a eliminar aguas estancadas en viviendas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue en el Huila.

Según el Instituto Nacional de Salud, los casos de dengue en Barranquilla y el Atlántico en lo que va de este año aumentaron hasta en un 10% y 5%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior. Todo el departamento registra cerca de 6.000 casos.

A corte del 13 de octubre, Barranquilla registra 2.636 casos de dengue, esto equivale a un aumento del 10% frente al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 2.388 casos. Según el instituto, la situación epidemiológica de Barranquilla es de alerta por muy alta transmisión, incluso, se indica de brote tipo I y tipo II.

En la ciudad, los adolescentes entre 10 y 14 años son los que registran más casos de dengue y a nivel general, los hombres presentan más casos con el 53.8%.

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Concejo pide explicaciones a la secretaría de Salud sobre medidas

Precisamente, desde el concejo de Barranquilla piden a la secretaría de salud sobre las medidas que se están implementando para contrarrestar la proliferación de mosquitos, así lo indicó el concejal Andrés Felipe Ballesteros.

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Según la Secretaría de Salud de Barranquilla, se han realizado fumigaciones en diferentes barrios de la ciudad y se han intervenido 15.230 viviendas, además se han realizado jornada de educación e inspección de criaderos.

Casos de dengue en los municipios del Atlántico

Mientras tanto, los municipios registraron 3.228 casos, a corte del 13 de octubre, y es un aumento del 5% frente al mismo periodo del año anterior cuando se presentaron 3.064 casos.

Según el instituto Nacional de Salud, Galapa presenta una alta transmisión de dengue, y en la mayoría de los municipios hay una mediana transmisión.