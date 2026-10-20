Tránsito de Girón responde a denuncias por presunta agresión de un agente en el aeropuerto Palonegro

En redes sociales circula un video de una presunta agresión de un agente de tránsito de Girón contra un conductor en el Aeropuerto Internacional Palonegro, ubicado en Lebrija, Santander.

Los hechos ocurrieron durante un operativo de la Secretaría de Tránsito de Girón para controlar el transporte informal y el estacionamiento irregular de vehículos en inmediaciones del aeropuerto.

Sin embargo, la entidad aseguró que quien resultó agredido fue el coordinador de los agentes de tránsito y no el conductor, como se señala en las publicaciones difundidas en redes sociales.

“Se le hace un requerimiento y hay un cruce de palabras entre los funcionarios, los agentes de tránsito, con algunos de los conductores de los vehículos de transporte público especial y una persona agrede al coordinador de agentes pegándole un puño”, aseguró en diálogo con Caracol Radio Juan Carlos Pinto, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.

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De acuerdo con Pinto, estos controles responden a requerimientos de la Procuraduría y hacen parte de un trabajo coordinado con la Gobernación de Santander.

“En atención a este requerimiento, vuelvo y repito, es del Ministerio Público. Nosotros subimos esporádicamente al aeropuerto a hacer controles”, explicó el funcionario.

El secretario señaló que durante el operativo del domingo 18 de octubre los agentes encontraron varios vehículos de transporte público especial estacionados en una zona no permitida. Al solicitarles que despejaran el espacio, se presentó una discusión que, según su versión, terminó con la agresión al coordinador.

Un ciudadano fue capturado tras el altercado. Pinto informó que el funcionario puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional y que la persona señalada de golpearlo fue capturada por presuntas lesiones personales y agresión contra servidor público.

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El coordinador acudió a Medicina Legal, recibió varios días de incapacidad y presentó una denuncia ante la Fiscalía, según lo informado por el secretario.

Denuncian amenazas contra el agente de tránsito. Pinto aseguró que, después de la difusión del video, comenzaron a circular mensajes en redes sociales con amenazas y hostigamientos contra el funcionario involucrado.

El secretario también negó que el agente hubiera golpeado al ciudadano y sostuvo que existen testimonios y elementos aportados a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Por último, explicó que los controles continuarán en el corredor vial entre Girón y Lebrija, especialmente en los alrededores del aeropuerto Palonegro, para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y combatir la prestación informal del servicio de transporte.