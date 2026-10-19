Autoridades investigan un nuevo caso de maltrato animal en San Benito, Santander

Bucaramanga

A través de redes sociales se conoció un video en donde una persona en el municipio de San Benito en Santander habría disparado en contra de un perro por lo que el hecho ha generado indignación entre la comunidad en general.

Los hechos se habrían presentado el pasado sábado 17 de octubre en horas de la mañana y quedó registrado en una cámara de seguridad que había en la zona según el reporte entregado por la Policía Nacional.

A través de un comunicado, el comando de Policía de Santander informó que tras la llegada de los uniformados al lugar de los hechos tras la alerta de los vecinos “se estableció que la persona señalada ya se encontraba en su residencia y que los hechos se habrían presentado momentos antes, producto de una situación de intolerancia entre vecinos”.

Además, confirmaron que el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de la Ley Ángel para que se inicie la investigación correspondiente y así se pueda determinar las responsabilidades penales del presunto agresor e igualmente por el porte y uso de armas de fuego.

“Rechazamos todo acto de maltrato animal y reiteramos nuestro compromiso con la protección de los seres sintientes, e invitamos a la ciudadanía a denunciar estos hechos”, agregó la Policía Nacional.