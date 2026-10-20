Variante de San Gil recibirá $100 mil millones tras aprobación del presupuesto nacional para 2027

La variante de San Gil, una de las obras de infraestructura vial pendientes en Santander, contará con una asignación de $100.000 millones en el presupuesto nacional de 2027, que fue aprobado en la madrugada de este martes 20 de octubre,

El Congreso de la República aprobó una proposición presentada por el representante a la Cámara por Santander Miguel Ángel Pinto. Con estos recursos buscan darle un nuevo impulso a un proyecto que, pese a haber comenzado su ejecución en 2018, permanece inconcluso y ha generado preocupación por los retrasos en su construcción.

La obra llegó a registrar un avance cercano al 47%, pero posteriormente se detuvo. El proyecto contempla cerca de 10 kilómetros, de los cuales se han construido aproximadamente 4,1 kilómetros.

Piden garantías para la ejecución de los recursos

Aunque la aprobación de los $100.000 millones representa un avance para la financiación del proyecto, los ciudadanos advierten que ahora será necesario garantizar que los recursos se traduzcan en la reactivación y culminación de la variante.

El Instituto Nacional de Vías - Invías, la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de San Gil, junto con los demás actores involucrados, será los encargados de realizar las gestiones necesarias para sacar adelante la obra.

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Lo que sigue, será evaluar la continuidad del contratista que venía ejecutando el proyecto y establecer una veeduría política y jurídica que permita hacer seguimiento al uso de los recursos y al cumplimiento de los trabajos.

La variante es considerada una infraestructura importante para reducir el ingreso de vehículos de carga pesada al casco urbano de San Gil, municipio que soporta el tránsito de automotores que recorren este corredor vial de Santander.

¿Cuándo se podrán ejecutar los $100.000 millones?

De acuerdo con el representante, la asignación quedó contemplada en el presupuesto nacional que regirá a partir de 2027. El siguiente paso será la liquidación del presupuesto por parte del Gobierno nacional y el desarrollo de los trámites administrativos necesarios para ejecutar los recursos.

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Por ahora, la aprobación presupuestal no significa que las obras se reanuden de manera inmediata. La ejecución dependerá de los trámites posteriores y de las decisiones que adopten las entidades responsables del proyecto.