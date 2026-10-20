Bienmeli, la artista santandereana que regresa a la música con su nuevo sencillo ‘Funk Up’

Después de una pausa de aproximadamente dos años en el lanzamiento de canciones, durante la cual incursionó en producciones televisivas como presentadora de programas infantiles, Angie Melissa Estévez Díaz, mas conocida como Bienmeli regresa a la escena musical con Funk Up, el tercer sencillo de su álbum Guilty Pleasures, mas conocido como Placeres culposos.

La canción invita a dejar atrás los pensamientos negativos y las cargas emocionales a través del baile y la música. Para la artista santandereana, este lanzamiento representa una oportunidad para transformar esas situaciones que generan preocupación en una experiencia de liberación personal.

“Funk Up” combina elementos del funk, el pop y la música electrónica, con referencias al dance de décadas anteriores, especialmente de los años 70 y 80, integrados con sonidos contemporáneos. Además, la propuesta musical de Bienmeli se caracteriza por el uso del spanglish, mezclando el español y el inglés en sus canciones.

El sencillo también cuenta con un videoclip grabado en una discoteca de Bucaramanga. La producción presenta una noche de fiesta entre amigos y reúne referencias visuales de los años 70 y 2000, en una propuesta que conecta la estética retro con elementos actuales. .

Melissa Estévez inició su trayectoria musical en 2018 y desde 2020, comenzó a publicar su música de manera constante. En 2022 participó en showcases de MERCOART, donde fue ganadora.