Teófilo Gutiérrez reveló haber estado cerca de llegar al Real Madrid en 2014 junto a James Rodríguez

Teófilo Gutiérrez habló en exclusiva con AS Colombia sobre algunos detalles de su carrera, especialmente sobre la posibilidad de haber llegado al Real Madrid justo por la época en que fichó James Rodríguez.

La sorpresiva situación se produjo en 2014, cuando el delantero barranquillero jugaba para River Plate. En ese año lideró el ataque de la Selección Colombia en la Copa del Mundo y con el cuadro argentino se consolidó como el mejor jugador del continente (Rey de América).

“Me quedó pendiente el Real Madrid. Estuvo el nombre mío ahí, pero no se dio. Eso fue en 2014, cuando gané el Rey de América y estuve ahí”, manifestó el nacido en La Chinita.

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Justamente, en dicho año vivió, según dijo, dos de los momentos más sublimes de su carrera por lo hecho a nivel clubes con River y selección. Los otros dos grandes momentos fueron en 2009 con Junior de Barranquilla y del 2011 al 2012 con Racing Club.

“Mi ‘prime’ lo resumo en cuatro momentos: Junior 2009 que fue cuando rompí la cascarita; Racing de Avellaneda, en donde fui goleador del fútbol argentino, aprendí mucho y le debo mucho a esa institución. River Plate, el más grande, y la Selección Colombia, en las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014″, expresó.

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Compañeros de Selección y su regreso al FPC

Por otro lado, Teófilo Gutiérrez se mostró emocionado por el regreso de varias leyendas al rentado local en Colombia. En dicho sentido, le pidió a los hinchas valorar su vuelta y disfrutar de lo que puedan ofrecer en el ocaso de sus carreras.

“Muy feliz de verlos a todos en el FPC. Ojalá los apoyemos a todos, que los disfrutemos. Ojalá a cada uno se le pueda dar la oportunidad de ser campeón con su club”, comentó. Y sobre este pultimo tema, le dejó un sentido mensaje a Falcao: “Ojalá el Tigre vuelva a Millonarios, porque merece llegar a una final y ganarla”.

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Precisamente sobre su relación con Radamel, Teo expresó que en la Selección Colombia encontramos “esa sociedad que nos favorecía, nos entendíamos mutuamente” y por tal motivo logró quitarle el puesto a otros jugadores en su posición.

“En la Selección creamos una hermandad, porque en el entrenamiento no regalábamos nada, íbamos con todo, jugábamos con alegría y pasión. Siempre huvo respeto y admiración, pero con competencia y no sana. Eso era muy bravo con Jackson, Adrían, Bacca, Falcao. Era difícil para mí, pero encontré esa sociedad que nos favorecía con Falcao, nos entendíamos mutuamente con los volantes como James, Macnelly, Abel Aguilar y Aldo Leao. Hacíamos ver el fútbol muy fácil”, concluyó.

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