Tabla de goleadores de la Liga colombiana 2026-II: Así está la apretada lucha por el Botín de Oro

A pocas fechas de concluir la fase regular de la Liga 2026-II, conocida como el Todos Contra Todos, la lucha por el Botín de Oro en el segundo semestre del fútbol colombiano continúa bastante pareja.

El volante antioqueño Yeison Guzmán, del América de Cali, es el máximo artillero en lo corrido del campeonato con ocho anotaciones. El jugador de 28 años ha conseguido dicha cifra en 14 compromisos.

Guzmán le ha convertido dos goles al Boyacá Chicó, un gol al Internacional de Bogotá, un gol a Nacional, un gol a Jaguares, un gol a Alianza FC, un gol a Tolima y un gol a Águilas Doradas.

De sus ocho anotaciones, cuatro han sido en lanzamientos desde el punto penalti; no obstante, el antioqueño lleva tres partidos sin poder convertir con el América, juego en los que ha aportado dos asistencias.

¿Cómo va la tabla de goleadores?

Nahuel Bustos, de Santa Fe, y Emerson Batalla, del Atlético Bucaramanga, son los principales perseguidores de Guzmán en la tabla de artilleros, ambos con siete anotaciones en la Liga.

Sin embargo, varios jugadores se han empezado a acercar, con seis tantos marcados en el certamen se encuentran: Andrés Sarmiento, de Nacional; Eduard Bello, del Cali; Andrey Estupiñán, de Millonarios, y Jefry Zapata, del Once Caldas.

Finalmente, hay un grupo más de cinco jugadores con cinco anotaciones: Jaime Peralta, del Cúcuta; Dayro Moreno, del Once Caldas; Luciano Pons, del Bucaramanga; Leonardo Castro, de Millonarios, y John Montaño, del Medellín.

Tabla de goleadores