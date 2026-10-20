Malas noticias para Nacional: Perdería una de sus grandes figuras por lo que resta de semestre

Atlético Nacional es el equipo con mejor rendimiento en lo que va de la Liga 2026-II en el fútbol colombiano. Con tres partidos pendientes, el equipo antioqueño registra un rendimiento del 72.2%, con 26 puntos de 36 posibles, ubicándose segundo en la tabla, a solo dos puntos del América.

A pesar del buen momento deportivo, Lucas González ha tenido que sortear una serie de problemas en el presente campeonato, donde su plantel ha sido víctima de las lesiones, sin poder contar con toda su amplia nómina a disposición.

Malas noticias para Nacional

El más reciente jugador lesionado del plantel de Atlético Nacional fue el extremo colombo-inglés Ian Poveda, quien se sumó al equipo procedente de Internacional de Bogotá y rápidamente se ganó un puesto en el once titular.

Inicialmente, el equipo antioqueño informó que había sufrido una contusión en el tobillo izquierdo, lo cual lo dejó fuera del partido ante Boyacá Chicó en Tunja. Posteriormente, informó que el jugador requeriría de una artroscopia para evidenciar la gravedad de la lesión.

La periodista Pilar Velásquez informó a través de su cuenta de X que este mismo miércoles será intervenido quirúrgicamente, tomándose cerca de tres meses de recuperación, lo cual lo dejaría fuera de las canchas lo que resta del semestre.

A la fecha, Ian Poveda ha disputado nueve partidos con Nacional entre Liga y Copa Colombia, con un saldo de dos anotaciones y dos asistencias.

En el equipo antioqueño continúan ausentes por lesión Andrés Reyes, Alfredo Morelos, Marlos Moreno y William Tesillo. De ellos, los más próximo a volver son los defensas Reyes y Tesillo.