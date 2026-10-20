James Rodríguez, convocado en Nacional para visitar su ciudad natal: novedades del equipo vs. Cúcuta

“Es imposible que hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos, tendremos que ir alternando y rotando jugadores”, dijo Lucas González sobre la ausencia de James Rodríguez en el equipo que viajó a Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó. En el estadio La Independencia, se terminó imponiendo el Verdolaga por 1-4.

Lo cierto es que, tras un juego de descanso y, luego de la importante victoria contra Medellín en los cuartos de final de la Copa Colombia, James Rodríguez está de vuelta en la convocatoria de Nacional. El equipo antioqueño visita este martes 20 de octubre a Cúcuta Deportivo desde las 6:30 p.m.

James, de regreso a su ciudad natal

James nació en la Clínica Socorro Médico Santa Fé, de la ciudad de Cúcuta. Este será su regreso al lugar que lo vio crecer los primeros años, antes de trasladarse a Ibagué, donde hizo sus primeros pinos en el fútbol. En la capital de Norte de Santander espera vivir una noche especial, en la que Nacional buscará tres puntos que lo dejen casi que clasificado.

De sumar minutos, este será su séptimo partido con la camiseta de Nacional. En los seis anteriores ha mostrado buenas señales y ha contribuido con tres asistencias, una ante Internacional de Bogotá en su debut, otra contra Junior y la última en el clásico por Copa ante el DIM.

Tabla de máximos goleadores en Europa temporada 2026-2027: hay un colombiano en el top 5

Las novedades de Nacional para visitar Cúcuta

Además del regreso de James Rodríguez, hay una novedad que resalta: la ausencia de Franco Armani, que sería por decisión técnica. Seguramente el titular será Luis Marquinez, pero el reemplazante del argentino será el juvenil Edimir Zea.

Asimismo, regresa a la nómina Andrés Felipe Román, que también tuvo descanso ante Chicó. Otros que está de regreso son Jorman Campuzano y Matheus Uribe, mientras que Edwin Cardona, una de las figuras en Tunja, no fue tenido en cuenta.

En la zona delantera, Lucas González va con cuatro hombres, dos menos que ante Chicó, pues no estarán Andrés Sarmiento y el juvenil Emmanuel Benítez.

El Cucho Hernández sufrió una lesión en la pierna izquierda y será baja para el Betis en Champions

Por su parte, Alfredo Morelos, Andrés Reyes, Marlos Moreno, Ian Poveda y William Tesillo siguen recuperándose de sus inconvenientes físicos.



