Retrasos de más del 73% en Multicampus de Suba: Gobierno Nacional pone lupa en el proyecto

Este lunes 19 de octubre de 2016, Clara Sandoval y una delegación del Ministerio de Educación visitaron las obras del Multicampus Universitario de Suba, que con corte a septiembre de 2026, en su infraestructura modular del Lote 1 acumulaba un atraso del 52% y la del Lote 2, del 73% en su ejecución física, frente al cronograma que fijó el propio gobierno anterior, buscando escuchar a la comunidad y verificar el reinició de la construcción.

Según la Gerencia para Bogotá, aunque el gobierno anterior aseguró que todo estaba listo para el inicio de clases en el segundo semestre del 2026, a la fecha la fase definitiva, construida en concreto y con una inversión superior a $243.000 millones, quedó sin contratar. Faltaban los estudios y diseños definitivos, permisos, licencias y la contratación de la obra.

Ante los retrasos, los responsables del seguimiento del proyecto, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, responsables del seguimiento del proyecto, no han iniciado algún un proceso de incumplimiento contra el contratista.

Pese al retraso de las obras y la infraestructura modular, el gobierno anterior abrió, de forma irresponsable, la convocatoria para los jóvenes de Suba sin cumplir los requisitos técnicos del propio Ministerio de Educación, por lo cual los jóvenes inscritos están siendo atendidos en las otras sedes de las instituciones de educación que brindan la oferta académica.

Así mismo, desde el gobierno nacional desmintieron que el distrito hubiera trabado el proceso para la adjudicación de los predios y los recursos para la operación del proyecto, pues en los documentos se registra la entrega de los lotes el 20 de marzo de 2026.