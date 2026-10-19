El Cucho Hernández sufrió una lesión en la pierna izquierda y será baja para el Betis en Champions

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero colombiano del Real Betis, sufrió una lesión en el sóleo proximal izquierdo, gémelo de la pierna izquierda, la cual fue anunciada por su mismo equipo durante este lunes.

La lesión se presentó durante el encuentro del pasado sábado frente al Barcelona, en el que el atacante pereirano fue sustituido en la última media hora por el irlandés Troy Parrott, cayendo su equipo finalmente 2-5.

Las pruebas a las que se ha sometido este lunes confirman que el Cucho Hernández sufrió un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo, informó el club, que añade que ‘su reincorporación al grupo dependerá de su evolución’.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Si bien no se precisa un tiempo estimado para la recuperación del Cucho, algunos medios especulan que por el tipo de lesión podría tardarse entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas.

En caso de cumplirse este tiempo, Juan Camilo Hernández podría perderse los próximos juegos de la Selección Colombia, en caso de que Néstor Lorenzo considerara un nuevo llamado. El próximo mes, el combinado nacional estará midiéndose a Chile los días 13 y 17 de noviembre, en Cali y Santiago de Chile, respectivamente.

El Cucho deja en pausa su temporada con el Real Betis con un saldo de 10 juegos disputados entre Liga y Liga de Campeones, tres tantos marcados y dos asistencias. El pereirano venía de convertir en el triunfo 3-2 sobre el Porto.