Minjusticia pidió a Fiscalía investigar el fallido ‘pacto de Valledupar´

En la foto: De fondo una de las reuniones de exfuncionarios del gobierno Petro con ex jefes paramilitares. También aparece la silueta del actual ministro de Justicia, Iván Cancino y la carta en la que pide a Fiscalía investigar el llamado fallido ''pacto de Valledupar'

JUDICIAL

El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía investigar las reuniones entre exfuncionarios del gobierno Petro, con exjefes paramilitares ocurridas en octubre de 2025, en un hotel de Valledupar. El funcionario considera que “hay señalamientos suficientemente graves como para que la Fiscalía los examine con rigor”, se indica en una carta.

La solicitud del ministro se originó con base en las declaraciones de la exjefa de gabinete presidencial, Angie Rodríguez en el medio digital Vértice Noticias, de la entrevista que el abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso y testigo presencial de los encuentros, concedió a la Unidad Investigativa y 6AMW de Caracol Radio, y la columna del periodista Melquisedec Torres, en el diario El Colombiano.

Las reuniones, conocidas ahora como el fallido pacto de Valledupar, presuntamente, habría tenido como fin instrumentalizar a los exjefes paramilitares para que hablaran, en lo que era la antesala de la campaña presidencial, contra el hoy presidente Abelardo De la Espriella, del expresidente Álvaro Uribe, y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Bajo ese contexto, el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía determinar quiénes participaron, quién las convocó, de quién provenían las instrucciones transmitidas y cuáles fueron sus verdaderas finalidades. También solicitó que se investigue si existieron instrucciones, presiones, promesas de beneficios. “No puede ser aceptable que se fabrique una acusación para destruir la honra de una persona o poner a la justicia al servicio de una disputa política. Pero tampoco sería correcto convertir las publicaciones en condenas anticipadas”, recalcó el oficio.

De acuerdo con lo mencionado por Juan Carlos Villamizar, en 6AMW de Caracol Radio, los exjefes paramilitares, concretamente Salvatore Mancuso, y Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, alzaron su voz y se negaron a atender la propuesta del Gobierno Nacional.