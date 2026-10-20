Concesión de autopistas del café se extiende sietes meses en 2027, veedores llaman la atención

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Armenia

Cabe recordar que la concesión vence en febrero de 2027, pero el ministerio de transporte anunció que extiende hasta septiembre la concesión.

Veedores ciudadanos cuestionaron el anuncio del ministerio del transporte de extender la concesión de autopistas del café que vence en febrero del 2027 y ampliarla hasta septiembre de ese mismo año.

Cabe recordar que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante una jornada de trabajo en Manizales anunció que el gobierno nacional amplió hasta septiembre de 2027 la concesión de autopistas del café cuyo plazo vencía en febrero de ese mismo año

Es decir que Autopistas del Café seguirá cobrando peajes en Quindío, Caldas y Risaralda y uno en el norte del Valle del Cauca hasta septiembre de 2027 mientras se define el futuro de la vía y la concesión.

Lina María Arango representante de la veeduría no más abusos de peajes indicó “Infortunadamente a partir de febrero pues el gobierno le acaba de ampliar el plazo a autopistas del CAFE para que siga manejando esas vías con esos 7 peajes, pero lo agravante es que en esos 8 meses lo que están haciendo es) adecuando esa concesión que venía, la IP Conexión Centro para volverla a adjudicar 30 años más.

Y agrega “aquí no estamos discutiendo el modelo de alianza público-privada, lo que estamos discutiendo es que se reorganicen los peajes en el Eje Cafetero antes de volver a hacer una nueva concesión. Dejar 3 peajes, solo 3, es suficiente para 188 kilómetros”

Por eso la veedora hizo un llamado a la ministra del transporte y al presidente Abelardo de la Espriella “estamos a meses de cumplir ese contrato y que es justo ahí, sin sanciones contractuales, sin sanciones jurídicas, donde el gobierno puede decir, miren, vamos a organizar esto, ya miramos las cifras financieras y perfectamente con 3 peajes se puede mantener ese corredor entre Pereira, Armenia y Manizales”