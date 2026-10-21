En Armenia cerraron presunto criadero de razas de perros y gatos: 14 animales rescatados

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Armenia

En Armenia cerraron un presunto criadero clandestino de razas de perros y gatos, 10 animales fueron rescatados por estar en malas condiciones y por salubridad pública

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y su área de Seres Sintientes y Bienestar Animal, realizó una intervención en un establecimiento señalado como presunto criadero clandestino de animales de compañía.

Las autoridades efectuaron la aprehensión material preventiva de 14 animales, y dirigidos hacia el centro zoonosis. Entre los animales se encuentran caninos de razas Bulldog y Dachshund (Teckel), así como 4 felinos de raza Persa.

Durante la visita identificaron presuntas deficiencias en las condiciones de salubridad y la ausencia de registros sanitarios que permitieran verificar su estado de salud, por lo que se requiere una valoración veterinaria y la revisión de sus condiciones de bienestar.

La actuación se desarrolla en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, en concordancia con la Ley 84 de 1989 y sus modificaciones en materia de protección animal, así como con la Ley 9 de 1979, correspondiente al Código Sanitario Nacional, de acuerdo con los hechos verificados y las competencias de las autoridades intervinientes.

El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez indicó si en algún momento el dictamen de los veterinarios indica algún tipo de maltrato frente a estos animalitos, como secretario de gobierno instauraré la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que de igual forma en derecho decidan sobre este tema.