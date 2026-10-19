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19 oct 2026 Actualizado 21:39

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Política

Se enredó debate de presupuesto en la Cámara: sesión se reanudará las 8:00 de la noche

Las bancadas del Pacto Histórico y el Partido Liberal se han ausentado de la discusión, lo cual ha impedido sumar el quórum decisorio.

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona).

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona).
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Los representantes del Partido Liberal rompieron el quórum en la sesión enfocada en debatir el Presupuesto para 2027. Los liberales se reunieron con el ministro del Interior, Rodrigo Lara y el viceministro de Hacienda en la secretaría de la Cámara, debido a la molestia por la pelea entre el presidente Abelardo De La Espriella, la representante liberal Elizabeth Jay-Pang y la gobernadora de San Andrés durante este fin de semana.

De acuerdo con el Partido Liberal, la bancada respaldó a ambas y llamó al presidente a que, “a través del diálogo, conozca la realidad política de las islas”.

“Las diferencias políticas o institucionales deben tramitarse mediante el diálogo, la argumentación y los mecanismos establecidos por el Estado de derecho”, señaló el partido.

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