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19 oct 2026 Actualizado 03:50

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Política

“Iba a ungir a los presos”: Veronica Alcocer sobre sus visitas a carceles

La exprimera dama también respondió a los señalamientos de su exasesora Eva Ferrer

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La exprimera dama Verónica Alcocer se refirió a sus visitas a cárceles y negó ir a los centros penitenciarios para visitar a personas en particular.

Durante una entrevista en Noticias RCN, en donde rompió el silencio sobre los señalamientos hechos por Eva Ferrer, aseguró que su propósito era escuchar a los presos para brindarles apoyo.

“A las cárceles iba porque me encantaba escuchar y darles una oportunidad, darles una mano. Iba a ungir a los presos, porque el don de la unción existe”, dijo.

Ante la pregunta de si acudía a visitar a personas específicas, respondió: “Nunca jamás, siempre fue documentado bajo la legalidad, con todos los requisitos que se pedían”.

En la entrevista, la exprimera dama también respondió a los señalamientos de su exasesora Eva Ferrer, y negó haber transportado US$2,5 millones desde Venezuela: “Nunca en mi vida he tenido 2,5 millones de dólares. Es falso”.

Alcocer sostuvo que existen registros de sus desplazamientos: “Yo llegué con mi cartera de mano, que, como siempre, viajo ligera”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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