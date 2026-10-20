Martes 20 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La alcaldía de Montenegro entregó reconocimientos en el marco de los 136 años de fundación de este municipio del Quindío. Foto cortesía Alcaldía de Montenegro

Armenia

Información de servicio, hoy hay cierre total de la vía la línea entre Quindío y Tolima por el paso de una competencia ciclística

La Policía Quindío a través de la seccional de tránsito y transporte Quindío, informa a todos los actores viales que con motivo a la cuarta etapa del clásico de ciclismo 2026, el día de hoy martes 20 de octubre se realizarán cierres viales temporales para garantizar la seguridad de los ciclistas, acompañantes y demás usuarios de la vía.

Los cierres viales programados son Alto de la Línea, Calarcá y el corregimiento de Barcelona, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

El corredor de cierre de vía es Ibagué, Cajamarca en el Tolima, Calarcá, La Bella, La Ye, el corregimiento de Barcelona, Río Verde, Barragán en Quindío y Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca.

El Capitán Mauricio Téllez, jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío (E) y las rutas alternas “Las rutas alternas son Bogotá, Honda, Mariquita, Fresno, Alto de Letras, Manizales, Pereira, Cartago, Zarzal y Cali.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el caso de la vía hacía el Valle del Cauca, la carretera principal desde La Tebaida por el puente el Alambrado y hacia La Paila estará habilitado sin problema en ambos sentidos.

Para el tránsito desde y hacia los municipios de la cordillera del Quindío como Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova, deben programar con tiempo sus recorridos, salir más temprano o esperar hasta después de mediodía para poder desplazarse.

Desde la Policía de Tránsito invitan a conductores y demás actores viales a programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de las autoridades y utilizar las rutas alternas habilitadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Veedores ciudadanos cuestionaron el anuncio del ministerio del transporte de extender la concesión de autopistas del café que vence en febrero del 2027 y ampliarla hasta septiembre de ese mismo año.

Cabe recordar que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante una jornada de trabajo en Manizales anunció que el gobierno nacional amplió hasta septiembre de 2027 la concesión de autopistas del café cuyo plazo vencía en febrero de ese mismo año

Es decir que Autopistas del Café seguirá cobrando peajes en Quindío, Caldas y Risaralda y uno en el norte del Valle del Cauca hasta septiembre de 2027 mientras se define el futuro de la vía

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Lina María Arango representante de la veeduría no mas abusos de peajes indicó “Infortunadamente a partir de febrero pues el gobierno le acaba de ampliar el plazo a autopistas del CAFE para que siga manejando esas vías con esos 7 peajes, pero lo agravante es que en esos 8 meses lo que están haciendo es) adecuando esa concesión que venía, la IP Conexión Centro para volverla a adjudicar 30 años más.

Y agrega “aquí no estamos discutiendo el modelo de alianza público-privada, lo que estamos discutiendo es que se reorganicen los peajes en el eje cafetero antes de volver a hacer una nueva concesión. Dejar 3 peajes, solo 3, es suficiente para 188 kilómetros”

Por eso la veedora hizo un llamado a la ministra del transporte y al presidente Abelardo de la Espriella “estamos a meses de cumplir ese contrato y que es justo ahí, sin sanciones contractuales, sin sanciones jurídicas, donde el gobierno puede decir, miren, vamos a organizar esto, ya miramos las cifras financieras y perfectamente con 3 peajes se puede mantener ese corredor entre Pereira, Armenia y Manizales”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Empresas Públicas del Quindío, EPQ informan que hoy martes 20 de octubre se suspenderá temporalmente el servicio de acueducto en el municipio de Filandia, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Esta suspensión de servicio de agua se debe a labores de instalación de válvulas para el desvío de caudal en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, Pintaron grafitis sobre el mural que está pintado en la carrera 19 norte con calle 10 norte en Armenia y que hace alusión a la tradición y la cultura del Quindío.

Desde La Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura de Armenia han rechazado este hecho y han manifestado “El arte se respeta y el patrimonio se protege! Rechazamos la vandalización del mural Por los caminos del Quindío, del maestro Henry Antonio Villada Tamayo”

En la reseña indican que “esta obra, creada a finales de 2017 junto a un equipo de artistas plásticos, hace parte de la riqueza cultural y visual de nuestra ciudad. Su afectación representa un daño al arte, la memoria y el trabajo de nuestros artistas”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, no paran los homicidios en el Quindío, dos nuevos casos en el municipio de La Tebaida,

El primer caso fue asesinado con arma blanca Juan José Rúa Echeverry de 24 años de edad y que, hacia parte del ejército nacional, en hechos ocurridos el domingo 19 de octubre en la mañana, en la vía que comunica al club campestre con el edén tropical del Quindío,

la víctima se movilizaba en una moto y aunque inicialmente se reportó como presunto accidente de tránsito como causas de la muerte, en el reporte judicial fue encontrado con una herida provocada con arma blanca en el cuello y por eso avanzan en las investigaciones

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío informa sobre un homicidio ocurrido el domingo 18 de octubre 2026, sobre las 9 de la noche en el municipio de La Tebaida.

Es así como de manera inicial reportan el ingreso al hospital local Pío Décimo, de Faber Sebastián Devia Arias de 24 años de edad, con heridas ocasionadas por arma de fuego.

De acuerdo a las labores de vecindario y recolección de información adelantadas por la Policía logran establecer que los hechos habrían ocurrido en vía pública del barrio Cantarito, donde la víctima habría sido atacada bajo la modalidad de sicariato y murió cuando recibía atención médica.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer y un hombre, presuntos responsables de agredir física y verbalmente a sus familiares, en hechos diferentes ocurridos en Calarcá, Quindío.

El 26 de agosto, en vía pública del barrio Porvenir de Calarcá, Jimena Alexandra García Cardona llegó a la casa de su madre y, al parecer, la amenazó con arma cortopunzante, después se autolesionó en una pierna. La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra esta mujer en el mismo barrio.

Por otra parte, el pasado 30 de septiembre, en el barrio Balcones de la Villa de Calarcá, sostuvo una discusión con su compañera permanente, con la que llevaba conviviendo seis años, presuntamente, la agredió con un tubo de metal y la golpeó en varias ocasiones.

La víctima recibió una incapacidad médico legal de 20 días. El presunto agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. Fiscales de la Seccional Quindío les hicieron traslado de escrito de acusación por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada. El hombre aceptó el cargo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En vías del Quindío, incautaron 620 kilos de cocaína que tenían como destino el municipio de Sibaté en Cundinamarca, una persona fue capturada.

La Policía Nacional a través de sus redes sociales dio a conocer que fueron incautados 620 kilos de cocaína en vías del Quindío, avaluada en el marcado negro de 3000 millones de pesos.

El caso se registró en jurisdicción del municipio de La Tebaida donde a través de labores de inteligencia y los controles fue incautada la droga que era movilizada en un camión cisterna.

En el proceso fue capturada una persona e inmovilizado el vehículo de carga que cubría la ruta Cali- Sibaté en Cundinamarca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este es el cuarto gran cargamento de cocaína que es incautado este año 2026 en las vías del departamento del Quindío, los cuatro casos se han presentado en el mismo punto en el sector de la Herradura en el municipio de La Tebaida.

El primer caso fue en el mes de mayo, donde fueron decomisados 374 kilos de clorhidrato de cocaína que tenía como destino la ciudad de Bogotá.

El segundo hecho a finales de junio, 2.3 toneladas de marihuana incautadas y que tenía como lugar de destino el departamento del Tolima

Y la tercera incautación en septiembre, 653 kilos de cocaína con destino al departamento de Cundinamarca.

En todos los cuatro casos, el estupefaciente provenía del departamento del Cauca con destino al centro del país, en ruta por las vías del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional a través del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, en el marco del “Plan Quindío Seguro 360”, presenta el siguiente balance operativo y preventivo durante el fin de semana desde el viernes 16/10/2026 al domingo 18/10/2026.

A través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, se recibieron un total de 2.566 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 67 por riñas y 82 por producir ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Trabajadores de la EPS Asmet Salud realizaron un platón pacifico en la sede del ministerio de trabajo en Armenia denuncia problemas laborales y demoras en el pago de salarios.

Con megáfono en manos, un grupo de trabajadores de la EPS Asmet Salud llegaron hasta la sede del ministerio de trabajo en el centro de Armenia donde realizaron un plantón y buscando a una reunión con las directivas de la entidad y dar a conocer los problemas que enfrentan ante la crisis financiera, laboral y de atención a los usuarios.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Liliana Londoño representante del SintraAsmet que señaló “Hoy queremos hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional, Asmet Salud está en cuidados intensivos y necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La EPS atraviesa una grave crisis financiera que se ha agudizado por los embargos que afectan sus recursos y su capacidad de operación.

Y agregó “Estamos hablando de una entidad de la que dependen miles de usuarios para recibir su atención en salud y más de 1,700 trabajadores que hoy ven amenazada su estabilidad laboral. Los trabajadores llevamos meses enfrentando retrasos en nuestros salarios, incumplimientos en nuestras acreencias laborales y una incertidumbre cada vez mayor sobre nuestro futuro”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La líder sindical en medio del plantón a las afueras de la sede del ministerio de trabajo subrayó “hoy nuestra preocupación va mucho más allá de los salarios. Estamos luchando por conservar nuestras fuentes de empleo y por la continuidad de la atención de los usuarios.

Por eso mañana saldremos a las calles en una jornada nacional de protesta pacífica. Queremos que el Gobierno Nacional nos escuche.

Le pedimos al presidente de la República, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que intervengan urgentemente para revisar la situación de los embargos, verificar la protección de los recursos de la salud y adoptar soluciones concretas.

Asmet Salud lleva más de 3 años bajo intervención administrativa, es momento de evaluar qué ha pasado durante este proceso, qué medidas se han adoptado y qué se necesita para evitar que la crisis siga profundizándose. No queremos salir a protestar porque sí. Estamos protestando porque sentimos que se nos está acabando el tiempo.

No queremos que mañana nos digan que ya no hay nada que hacer. Necesitamos salvar a Asmet Salud, proteger sus trabajadores y garantizar la atención de los usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue aprobado por parte de la Asamblea el proyecto de ordenanza 019, correspondiente a una modificación al presupuesto de la presente vigencia 2026. La iniciativa, con origen en la gobernación del Quindío, pretende fortalecer la capacidad operativa de estas dependencias, como consecuencia de la gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del departamento en materia tributaria a lo largo del presente año.

En su intervención ante la duma, la titular de la cartera territorial, Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, explicó que el proyecto contempla dos operaciones, la primera consistente en una adición por 1.912 millones de pesos provenientes del ejercicio rentístico, en el cual se destaca el recaudo del Impuesto Sobre Vehículos Automotores – ISVA, que al corte del 30 de septiembre habría alcanzado un 99% de la meta establecida.

La ordenanza contempla además el traslado de 400 millones de pesos del servicio de la deuda, suma calculada “según las tasas de amortización emitidas por la banca, lo que nos señala un recurso disponible de $427 millones que no emplearemos en su totalidad previendo un eventual aumento de las tasas de interés”, precisó.

La destinación aportaría $1.957 millones a la secretaría de Educación para el pago del servicio de vigilancia de las Instituciones Educativas, mientras que $200 millones se dirigirían a la cartera de Hacienda para fortalecer acciones como el Índice de Desempeño Fiscal.

Entre tanto la Contraloría obtendría $118 millones ($49 millones por cuota de fiscalización de las descentralizadas, y $68 millones más, equivalentes al 3,5% de los ingresos corrientes de libre destinación,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho en Armenia cerraron un presunto criadero clandestino de razas de perros y gatos, 10 animales fueron rescatados por estar en malas condiciones y por salubridad pública

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y su área de Seres Sintientes y Bienestar Animal, realizó una intervención en un establecimiento señalado como presunto criadero clandestino de animales de compañía, donde se efectuó la aprehensión material preventiva de 14 animales, y dirigidos hacia el centro zoonosis. Entre los animales se encuentran caninos de razas Bulldog y Dachshund (Teckel), así como 4 felinos de raza Persa.

Durante la visita se identificaron presuntas deficiencias en las condiciones de salubridad y la ausencia de registros sanitarios que permitieran verificar su estado de salud, por lo que se requiere una valoración veterinaria y la revisión de sus condiciones de bienestar.

La actuación se desarrolla en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, en concordancia con la Ley 84 de 1989 y sus modificaciones en materia de protección animal, así como con la Ley 9 de 1979, correspondiente al Código Sanitario Nacional, de acuerdo con los hechos verificados y las competencias de las autoridades intervinientes.

La medida preventiva tiene como propósito proteger la vida, la integridad y el bienestar de los animales, además de verificar las condiciones sanitarias del establecimiento y determinar las acciones administrativas y legales que correspondan.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Gobierno desde el Programa de Bienestar Animal, ya superó las 1.000 esterilizaciones de perros y gatos, un resultado que representa un avance significativo en la construcción de una ciudad más consciente y comprometida con la protección de los animales.

En articulación con el Centro Veterinario El Establo, donde se realizan los procedimientos, se han intervenido 1.049 animales, de los cuales 790 son caninos y 259 felinos, entre hembras y machos.

Esta estrategia busca contribuir a la prevención del abandono, controlar la sobrepoblación de perros y gatos, y fomentar prácticas de tenencia responsable entre las familias armenias. Además, la esterilización es una medida fundamental para promover el cuidado de los animales de compañía y reducir la reproducción no planificada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Salón Ex gobernadores del Centro Administrativo Departamental CAD, este lunes 19 de octubre, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, lideró la socialización de los avances del proyecto de la Clínica Veterinaria Departamental, una iniciativa orientada a fortalecer la protección y el bienestar animal en el territorio.

El proyecto contempla una inversión aproximada de $12.300 millones, recursos que serán destinados a la construcción de la infraestructura, su dotación y la interventoría, señalar que el mismo se encuentra en fase III.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La preparación institucional, la protección de la vida, simulación de sala de crisis y una evaluación de la respuesta, serán las prioridades de Armenia durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que se realizará el mañana miércoles 21 de octubre a las 10 de la mañana.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, ha coordinado acciones con el sector educativo y los organismos de socorro para garantizar el desarrollo organizado y seguro de este ejercicio.

Este año, el simulacro con su lema “Acción sin Daño”, representa una orientación especialmente relevante para la ciudad debido a la actividad sísmica registrada en la región y la necesidad de proteger también la salud mental de la población.

Como parte de las acciones previstas, la Administración Municipal realizará una evaluación de la respuesta institucional frente a la emergencia ocasionada por el sismo del pasado 10 de agosto, con el propósito de identificar aprendizajes, revisar procedimientos y establecer oportunidades de mejora para la atención de futuras emergencias.

La Alcaldía de Armenia invita a la ciudadanía, las instituciones educativas, las empresas y las organizaciones comunitarias a participar de manera responsable, seguir las indicaciones de las autoridades y asumir este ejercicio como una oportunidad para aprender cómo actuar ante una emergencia real.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras a las calles, sumideros y alcantarillas, una práctica que puede generar taponamientos e incrementar el riesgo de inundaciones cuando se presentan lluvias.

La entidad recuerda que la prevención de estas emergencias no depende únicamente de las labores operativas, sino también del compromiso y la responsabilidad de toda la comunidad.

Como parte de sus acciones preventivas, EPA realiza labores de mantenimiento y limpieza de sumideros y rejillas, además del monitoreo de las redes de alcantarillado, con el propósito de favorecer el adecuado funcionamiento del sistema. Sin embargo, estos esfuerzos requieren del apoyo ciudadano para evitar que los residuos lleguen a las estructuras de drenaje y obstaculicen el paso del agua.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) participa en la Mesa Asesora de Restauración, un espacio de articulación entre diferentes actores del sector ambiental que busca aportar a la actualización del Plan Nacional de Restauración Ecológica, formulado en 2015.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 50 marcas del Quindío participaron en Cafés de Colombia Expo 2026, gracias a una alianza entre la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la Gobernación del Quindío, el Comité de Cafeteros y la Alcaldía de Armenia.

300 contactos comerciales con compradores y aliados nacionales e internacionales, ventas inmediatas superiores a $100 millones y expectativas de negocio por $1.500 millones fueron algunos de los resultados.

5.000 tazas de café se ofrecieron durante la feria, que también destacó la participación de mujeres empresarias, jóvenes y emprendedores de la economía popular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gerente regional de Prosperidad Social en Quindío, Ángela Patricia Libreros Ortiz, informó que la entidad entregará la transferencia monetaria correspondiente al quinto ciclo de Renta Joven, del 21 al 28 de octubre de 2026.Se beneficiarán 1.725 jóvenes quindianos, entre los 14 y 28 años, en condición de pobreza o vulnerabilidad, estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de universidades públicas y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):

recibirán 400.000 pesos por permanencia; los universitarios que alcanzaron un promedio de 4.0 o más durante el primer semestre del año recibirán 200.000 pesos adicionales por excelencia académica, es decir, hasta 600.000 pesos.La quinta transferencia monetaria condicionada del programa corresponde a Permanencia y Excelencia del primer semestre de 2026, para beneficiarios de instituciones de educación superior; y a Permanencia de junio y julio de 2026, para aprendices del SENA.

Los jóvenes con cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán los recursos a través de abono directo a cuenta de ahorros o billetera electrónica, de manera escalonada durante 3 días a partir del 21 de octubre, según el último dígito del documento de identidad:21 de octubre: 1, 2 y 3.22 de octubre: 4, 5 y 6.23 de octubre: 7, 8, 9 y 0.Quienes no tengan producto financiero habilitado para la entrega, recibirán en modalidad de giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país: esta transferencia se debe retirar dentro del plazo establecido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia tiene abiertas las inscripciones para la amplia oferta de especializaciones y maestrías adscritas a las facultades de Arquitectura, para mayor información pueden escribir o llamar al 321 816 3340

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 100 % de los Centros de Atención Tutorial, CAT de la universidad del Quindío ya viven sus actividades académicas presencial en las sedes de educación a distancia de Armenia, Pereira, Manizales, Cali, Buenaventura y Buga.

Este proceso, flexible, gradual y diferencial, permitió restablecer los encuentros entre estudiantes y docentes en los territorios, después de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 10 de agosto.

La modalidad a distancia de la UQ cuenta con 4331 estudiantes, distribuidos en seis programas académicos: Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración Financiera, Administración de Negocios Distancia, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Tecnología en Obras Civiles y Trabajo Social.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como el guadual, que se dobla con el viento y vuelve a ponerse en pie, la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío (FILAQ) cerró su Capítulo Armenia con cerca de 7000 visitantes y ventas por COP 99 millones en su muestra comercial.

La feria se realizó del 13 al 18 de octubre en el Parque de la Vida, en medio de la situación que aún vive el Quindío tras el terremoto del 10 de agosto. Fue una feria para homenajear el centenario de Suenan timbres de Luis Vidales, los 60 años del departamento y la vida misma. Su programación continúa hasta el 31 de octubre con los Círculos de la palabra y el Encuentro Departamental de Bibliotecas Públicas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con ventas concretadas por $1.291 millones, la Rueda de Negocios FortaleSER 2026 de Comfenalco Quindío se consolidó como un espacio de conexión empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas del Quindío, al facilitar el relacionamiento comercial, la identificación de nuevos clientes y la generación de oportunidades de crecimiento.

La jornada, liderada por la caja de compensación y operada por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, contó con la participación de 307 asistentes, que incluyeron a 33 empresas compradoras y 100 empresas vendedoras. A través de sus diferentes espacios, los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y servicios, establecer contactos estratégicos y avanzar en posibles acuerdos comerciales.

La jornada también contó con una Muestra Comercial integrada por 22 participantes, que generaron 342 interacciones y 116 contactos, además de ventas por $4,2 millones. A esto se sumó una Feria de Servicios con la participación de 10 empresas, ampliando las posibilidades de relacionamiento entre los asistentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco del proyecto de adecuación del escenario deportivo del barrio El Paraíso, en Armenia, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, impartió una directriz para que se promueva la participación de habitantes de la comuna ocho en las labores que se adelantarán para transformar este espacio.

La iniciativa busca abrir oportunidades laborales para la comunidad del sector, permitiendo que sus residentes puedan vincularse a las diferentes actividades previstas durante la ejecución de la obra.

Los habitantes de la comuna 8 en Armenia, participaron en la jornada liderada por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, en la que se dio inicio a las labores de adecuación del escenario deportivo del barrio El Paraíso, ampliando la socialización del proyecto.

Durante este primer encuentro se adelantaron trabajos de encerramiento y labores de topografía, como parte de las actividades iniciales para la ejecución de la obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La jornada contó con la participación de líderes comunales, padres de familia y representantes del sector deportivo, quienes conocieron los alcances de la intervención y tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes. La obra, correspondiente al contrato 009 de 2026, cuenta con una inversión superior a los $12.000 millones, incluida la interventoría, y un plazo de ejecución de 12 meses.

La intervención contempla una cancha de grama sintética, iluminación adecuada, mejoramiento de graderías, camerinos, baños, zona para periodistas, enfermería y sala VIP, además de obras de urbanismo, parqueaderos y cerramiento perimetral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia por intermedio del área de Protección al Consumidor, acompaña la visita de la Ruta del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que estará hasta este viernes 23 de octubre de 2026 en la plaza Bolívar, con atención de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

En la jornada, los ciudadanos podrán recibir orientación sobre sus derechos y deberes como consumidores, con el acompañamiento de las superintendencias de Salud —Supersalud—, Transporte —Supertransporte—, Industria y Comercio, y la de Servicios Públicos —Superservicios—, así como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

Durante los cinco días de atención, los habitantes de Armenia podrán acercarse a la unidad móvil ubicada en la plaza Bolívar para recibir información y orientación relacionada con los servicios de las entidades participantes, de acuerdo con sus competencias, y conocer los mecanismos disponibles para la protección de sus derechos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Hoy hay fútbol de salón femenino en el Quindío, las chicas de Caciques del Quindío enfrentarán a Huila futbol Salón por la liga nacional femenina de fútbol de Salón, el partido será a las 6 de la tarde en el coliseo del municipio de Córdoba con entrega gratuita.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, hoy también juega el Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, por la fecha 15 visita a Atlético Fútbol Club de Cali en partido programado para las 3y30 de la tarde en el estadio del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.