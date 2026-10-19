Ricardo Leyva fue acusado por violencia intrafamiliar agravada

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al reconocido empresario de conciertos Ricardo Leyva por el delito de violencia intrafamiliar agravada, presuntamente cometido contra su exesposa, Karen Santos.

En ese sentido, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia trasladó el escrito de acusación contra Leyva, quien asistió a la diligencia acompañado de su abogada de confianza.

La audiencia se realizó en la mañana de este lunes en el búnker de la Fiscalía.

Específicamente, el delito por el que será llevado a juicio es violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, a título de autor y en modalidad dolosa.

Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2025 en distintas partes del país.

Leyva se declaró inocente

Durante la diligencia, el empresario de conciertos no se allanó a los cargos.

¿Qué sigue en el proceso?

El descubrimiento probatorio se realizará el próximo martes 27 de octubre.

Este proceso se adelanta bajo los términos de la Ley 1826 de 2017, que establece el procedimiento penal especial abreviado.

Por lo tanto, el caso pasará a un juez penal de conocimiento para avanzar a la audiencia concentrada.

La abogada Laura Camila Toro, defensora de Karen Santos, señaló que su representada continúa bajo medidas de protección debido al riesgo extremo en el que permanece.

Además, indicó que Leyva se expone a una eventual sentencia condenatoria superior a los seis años de prisión, sin ningún beneficio.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: