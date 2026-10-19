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19 oct 2026 Actualizado 20:13

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Justicia

Fiscalía capturó al exgobernador de San Andrés Everth Hawkins por presunta extorsión y secuestro

Según la investigación de la Fiscalía, el exgobernador habría recurrido al grupo delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ con el fin de amenazar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.

Exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Andrés Everth Hawkins. Foto: Fiscalía General de la Nación

Exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Andrés Everth Hawkins. Foto: Fiscalía General de la Nación

Exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Andrés Everth Hawkins. Foto: Fiscalía General de la Nación
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La Fiscalía General de la Nación capturó al exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro que se habrían presentado contra contratistas de la isla.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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