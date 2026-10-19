Fiscalía capturó al exgobernador de San Andrés Everth Hawkins por presunta extorsión y secuestro
Según la investigación de la Fiscalía, el exgobernador habría recurrido al grupo delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ con el fin de amenazar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación capturó al exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro que se habrían presentado contra contratistas de la isla.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...