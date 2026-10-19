Fiscalía capturó al exgobernador de San Andrés Everth Hawkins por presunta extorsión y secuestro

Exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Andrés Everth Hawkins. Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación capturó al exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro que se habrían presentado contra contratistas de la isla.

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