Ordenan al Museo Nacional conservar todas las obras de arte retiradas por MinCultura

El juez 24 de Familia de Bogotá dispuso que el Museo Nacional de Colombia mantenga bajo custodia la totalidad de las piezas que salieron de sus exposiciones en medio de la polémica por el retiro de elementos vinculados con el feminismo, las comunidades LGBTQ+ y el conflicto armado.

La determinación, suscrita por el juez César Enrique Osorio, tendrá carácter provisional hasta que se emita una decisión de fondo sobre la acción de tutela. Mientras tanto, la institución deberá abstenerse de destruir, modificar, trasladar fuera de sus instalaciones o devolver a terceros los elementos retirados.

El juzgado también ordenó conservar toda la documentación relacionada con estas actuaciones y entregar, en un término de 24 horas a partir de la notificación de la providencia, un reporte detallado sobre las piezas afectadas.

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Las medidas que deberá cumplir el Museo Nacional

La orden judicial tiene como propósito garantizar la preservación de los elementos mientras se estudia la tutela. Para el despacho, resulta necesario adoptar medidas inmediatas que impidan posibles afectaciones a los derechos asociados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística.

En cumplimiento de la decisión, el museo tendrá que garantizar que las piezas permanezcan bajo condiciones apropiadas de conservación y custodia. De igual manera, no podrá desmontar, retirar ni intervenir otros elementos de sus exposiciones debido a su contenido, si no existen actos administrativos que respalden dichas determinaciones.

La disposición incluye, además, la conservación de los inventarios, los registros de movimiento, los guiones museográficos, las actas, los correos electrónicos, las comunicaciones y cualquier otro soporte documental relacionado con el retiro de las piezas.

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Museo deberá entregar un inventario de los elementos retirados

El informe que deberá presentar la institución ante el juzgado tendrá que identificar cada una de las piezas que fueron retiradas tanto de las salas de exposición como del jardín conmemorativo de Miguel Ángel Díaz.

También deberá especificar dónde se encuentra actualmente cada elemento, cuáles son sus condiciones de conservación y qué autoridad o dependencia dispuso su retiro. El plazo establecido para entregar esta información es de 24 horas, contadas desde la notificación de la decisión.

La actuación judicial se originó en una acción de tutela promovida por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa.

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El juzgado admitió la solicitud contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia. Las dos entidades disponen de un día hábil, contado a partir de la notificación efectiva, para responder a los señalamientos y presentar las pruebas y los documentos que consideren pertinentes.

Finalmente, el despacho requirió información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que sirvieron de fundamento para retirarlas. Asimismo, vinculó al proceso a otras entidades y organizaciones, además del presidente Abelardo De La Espriella, para que tengan la oportunidad de pronunciarse dentro del trámite constitucional.

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