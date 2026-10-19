La ganadería se perfila como motor clave de la Misión Crecer, según FEDEGAN

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) aseguró que el sector ganadero tiene el potencial para convertirse en uno de los principales impulsores de la estrategia gubernamental Misión Crecer, que busca llevar el crecimiento económico del país al 6 % en los próximos años.

Así lo planteó el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, quien destacó que la iniciativa reconoce la importancia de la inversión privada, la productividad y la coordinación institucional para dinamizar la economía nacional.

Según el dirigente gremial, la ganadería cuenta con ventajas competitivas que podrían contribuir de manera significativa a la meta de crecimiento, entre ellas su amplia presencia en el territorio nacional, los avances en sostenibilidad, el fortalecimiento sanitario y las mejoras en productividad derivadas del mejoramiento genético.

Lafaurie sostuvo que el sector agropecuario debe desempeñar un papel central en la estrategia económica del Gobierno y afirmó que para aprovechar plenamente su potencial se requiere mayor capitalización, acceso a financiamiento de largo plazo y una coordinación efectiva entre las instituciones públicas.

El presidente de FEDEGÁN también resaltó las perspectivas favorables del mercado internacional. Citó proyecciones de la OCDE y la FAO según las cuales el consumo mundial de carne bovina crecería cerca de un 13 % hacia 2034. En ese contexto, señaló que Colombia, con un inventario cercano a los 30 millones de bovinos, estaría en condiciones de responder a la creciente demanda global.

Como parte de su propuesta, Lafaurie planteó la posibilidad de duplicar el inventario ganadero hasta 60 millones de animales, mientras se reduce el área destinada a esta actividad de 34 a 20 millones de hectáreas mediante una mayor productividad por hectárea y la implementación de sistemas silvopastoriles, mejoramiento genético, sanidad y nutrición animal.