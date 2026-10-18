ANT impulsa formalización de tierras y apoyo a víctimas y ganaderos en Córdoba

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido Martín, desarrolló una agenda de trabajo en Córdoba para avanzar en procesos de formalización, adjudicación de tierras y ordenamiento social de la propiedad rural, en coordinación con entidades regionales, organizaciones sociales y representantes del sector ganadero.

Durante la visita, la funcionaria sostuvo un encuentro con la Agremiación de Ganaderos de Córdoba (GANACOR), cuyos representantes expusieron las dificultades asociadas a la falta de títulos de propiedad, situación que limita el acceso a créditos, incentivos estatales y herramientas para mejorar la productividad. La ANT destacó que la formalización de predios es clave para brindar seguridad jurídica a los productores y fortalecer el desarrollo agropecuario del departamento.

Garrido señaló que el objetivo es facilitar que más ganaderos se conviertan en propietarios de sus tierras y promover modelos productivos sostenibles. Por su parte, el presidente ejecutivo de GANACOR, Humberto Lora Jiménez, calificó el encuentro como un paso importante para avanzar en la titulación de predios y consolidar una producción ganadera con mayores garantías.

La agenda también incluyó reuniones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de priorizar a las víctimas del conflicto armado en los procesos de acceso a tierras. Según datos históricos de la entidad, Córdoba registra 508.007 víctimas y sobrevivientes del conflicto.

En desarrollo de la jornada, la directora de la ANT visitó iniciativas productivas y de soberanía alimentaria impulsadas por campesinos, víctimas del conflicto y firmantes de paz en el predio La Macarena, en Tierralta. Asimismo, sostuvo un encuentro con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) para avanzar en acciones de conservación de humedales dentro de los procesos de deslinde que adelanta la entidad en la región.

La visita concluyó con un diálogo con la Asociación de Mujeres Agroganaderas de Colombia para fortalecer la participación de las mujeres rurales en los procesos de reforma agraria y desarrollo productivo del departamento.