Exportadores de café alertan por caída de 13,8% en ventas externas y presión sobre la rentabilidad

Los exportadores de café encendieron las alarmas por la reducción de las ventas externas del grano durante 2026 y por los efectos que la revaluación del peso y el aumento de los costos operativos están generando sobre la rentabilidad del sector.

Así lo advirtió la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), al revelar que entre enero y septiembre las exportaciones alcanzaron 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representa una caída de 13,8% frente a los 9,80 millones de sacos exportados en igual periodo de 2025.

El presidente ejecutivo de Asoexport, Gustavo Gómez Montero, explicó que los exportadores enfrentan un fenómeno conocido como “efecto tijera”, que combina menores ingresos por la revaluación del peso con mayores costos laborales y operativos. Según el dirigente gremial, esta situación reduce los márgenes de rentabilidad y limita la capacidad de maniobra de las compañías exportadoras.

Asoexport señaló que la apreciación de la moneda colombiana ha tenido un impacto directo sobre los ingresos del sector. Como ejemplo, indicó que las exportaciones cafeteras de 2025 alcanzaron un valor de $20,58 billones con una tasa de cambio promedio de $4.052,71 por dólar. De haberse registrado una tasa similar a la observada en 2026, cercana a $3.503,06 por dólar, los ingresos habrían sido aproximadamente $2,8 billones menores.

A esta situación se suma la caída de los precios internacionales del café. Mientras que en el segundo semestre de 2025 el Contrato C de la Bolsa de Nueva York superó los 400 centavos de dólar por libra, en septiembre de 2026 cerró alrededor de 290 centavos de dólar por libra, lo que ha contribuido a reducir el precio interno pagado a los productores.

No obstante, septiembre mostró señales de recuperación. Durante ese mes las exportaciones sumaron 1,17 millones de sacos de 60 kilogramos, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el acumulado del año cafetero, comprendido entre octubre