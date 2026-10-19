Imputación de cargos contra Ricardo Orrego se realizará de manera reservada

Ricardo Orrego acudirá a la imputación por presunto acoso sexual: su defensa dijo que es inocente. Colprensa

La audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego se realizará de manera reservada, por decisión del juez que lleva el proceso, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

En la diligencia, la Fiscalía le comunicará formalmente los hechos por los cuales es investigado y los presuntos delitos que le atribuye, relacionados con acoso sexual y acto sexual violento.

La audiencia se desarrollará sin acceso público, de acuerdo con la determinación judicial. La solicitud de reserva fue respaldada por los organismos que intervienen en el proceso.

La imputación de cargos constituye una etapa procesal en la que la Fiscalía informa a una persona que está siendo investigada formalmente por unos hechos que podrían tener relevancia penal. Esta diligencia no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad del procesado.

Durante la indagación, la Fiscalía ubicó a por lo menos 5 presuntas víctimas de cara a la imputación.