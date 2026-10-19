Imputación de cargos contra Ricardo Orrego se realizará de manera reservada
La decisión fue adoptada por el juez del caso, tras una solicitud de la Fiscalía y la Procuraduría. El periodista deportivo será imputado por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.
La audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego se realizará de manera reservada, por decisión del juez que lleva el proceso, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
En la diligencia, la Fiscalía le comunicará formalmente los hechos por los cuales es investigado y los presuntos delitos que le atribuye, relacionados con acoso sexual y acto sexual violento.
La audiencia se desarrollará sin acceso público, de acuerdo con la determinación judicial. La solicitud de reserva fue respaldada por los organismos que intervienen en el proceso.
La imputación de cargos constituye una etapa procesal en la que la Fiscalía informa a una persona que está siendo investigada formalmente por unos hechos que podrían tener relevancia penal. Esta diligencia no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad del procesado.
Durante la indagación, la Fiscalía ubicó a por lo menos 5 presuntas víctimas de cara a la imputación.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...