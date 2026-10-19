JEP decidirá en dos meses si condena o absuelve al coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidirá en aproximadamente dos meses si condena o absuelve al coronel retirado del Ejército David Herley Guzmán Ramírez, acusado de crímenes contra la población civil en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre 2004 y 2005.

Al término de la audiencia de alegatos finales del Juicio Adversarial Transicional, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) reiteró su solicitud de condena y aseguró que las pruebas practicadas durante el proceso demostrarían tanto la ocurrencia de los hechos como la presunta responsabilidad penal del exoficial.

La fiscal Sandra Patricia Ramírez Montes señaló que testimonios, documentos operacionales, hallazgos médico-forenses y otras actuaciones institucionales apuntarían a que varias personas que estaban vivas y bajo control de integrantes de la fuerza pública fueron asesinadas y posteriormente presentadas como bajas legítimas en combate.

Los hechos investigados en Antioquia

Según la acusación de la UIA, Guzmán Ramírez habría participado, junto con otros integrantes de la fuerza pública y en coordinación con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia, en homicidios de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, desapariciones forzadas y, en algunos casos, tratos crueles, humillantes y degradantes.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diferentes episodios ocurridos entre 2004 y 2005, entre ellos la muerte de civiles en Ituango y Dabeiba. También mencionó el caso de María Seneida Areiza, una menor de 13 años asesinada en julio de 2005, y el de John Jarvi Cañas, cuyos restos fueron recuperados e identificados en 2024, después de años de búsqueda por parte de su madre.

La UIA sostuvo que los hechos no habrían sido episodios aislados, sino parte de una dinámica en la que, presuntamente, se seleccionaban víctimas, se producían retenciones y ejecuciones y se alteraban las escenas para presentar las muertes como resultados de operaciones militares.

La fiscal también pidió que la decisión judicial contribuya al restablecimiento del buen nombre de las víctimas, la rectificación de los registros que las presentaron como combatientes muertos en enfrentamientos y el fortalecimiento de las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

La defensa sostiene la inocencia del coronel retirado

Durante el proceso, el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se declaró inocente de los cargos que le atribuye la UIA.

Por su parte, Juan Esteban Montoya, abogado de Derechos con Dignidad, afirmó que los hechos por los que se acusa al exoficial corresponden a casos de falsos positivos y presentó pruebas para sustentar sus señalamientos.

Con la presentación de los alegatos finales, el proceso entra en su etapa definitiva. La magistratura de la JEP deberá determinar en la sentencia de primera instancia si condena o absuelve al coronel retirado por los hechos que fueron objeto de acusación y juzgamiento.