Fenalce alerta por presencia de mancha ocular en cultivos de maíz del Meta

Cultivos de maíz en Valle de San Juan - Tolima a punto de perderse por fuerte ola de calor.

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) alertó sobre la detección de la enfermedad conocida como mancha ocular del maíz en cultivos ubicados en la Altillanura y el piedemonte del Meta, tras un monitoreo realizado por el proyecto Red Nacional de Monitoreo Fitosanitario para Maíz y Soya (REDMAS).

La presencia de la enfermedad fue confirmada en zonas productoras entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Los resultados indican que el 98 % de las plantas evaluadas presentaron síntomas de la enfermedad, con lesiones que afectaron entre el 10 % y el 20 % de la superficie de las hojas.

La mancha ocular está asociada al hongo Kabatiella sp. y afecta principalmente las hojas del maíz, reduciendo su capacidad de realizar fotosíntesis cuando alcanza altos niveles de severidad. Se caracteriza por lesiones circulares u ovaladas con centro de color crema a pardo, bordes oscuros y un halo amarillento.

Fenalce explicó que el desarrollo de la enfermedad se ve favorecido por el monocultivo de maíz, la permanencia de residuos de cosecha infectados y condiciones ambientales como altas humedades relativas, lluvias frecuentes, rocío o neblina, junto con temperaturas nocturnas inferiores a 25 grados centígrados.

La entidad señaló que la mancha ocular ya ha sido reportada en otros países de Suramérica. En Brasil se identificó en más de 30 tipos de maíz, mientras que en Uruguay fue reportada por primera vez en 2025, donde se detectó en todas las plantas evaluadas.

Ante esta situación, Fenalce, Agrosavia y el ICA hicieron un llamado a los productores para reportar cualquier síntoma sospechoso y confirmar los diagnósticos mediante análisis de laboratorio, con el fin de implementar medidas oportunas de manejo y evitar una mayor propagación de la enfermedad.