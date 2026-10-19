Sector arrocero tendrá nuevo modelo de ordenamiento productivo para estabilizar el mercado

El Consejo Nacional del Arroz anunció la adopción de un nuevo Modelo de Ordenamiento Productivo para el sector arrocero colombiano, cuya implementación comenzará en el primer semestre de 2027, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad económica de la cadena, estabilizar los mercados y proteger los ingresos de los productores del país.

La estrategia se fundamenta en cuatro pilares: ordenar la oferta, proteger el mercado, proteger al productor e impulsar la competitividad. Entre las medidas previstas se encuentran la zonificación de siembras por departamento, la definición de áreas de cultivo de referencia y la realización de un Censo Arrocero Nacional para mejorar la planificación de la producción.

En materia comercial, el Consejo promoverá una administración responsable de los contingentes de importación, fortalecerá las acciones contra el contrabando y revisará prácticas que puedan afectar la libre competencia. Además, impulsará la creación de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz basado en información verificable sobre costos de producción, inventarios, oferta, demanda y comercio exterior.

Para respaldar a los cultivadores, el modelo contempla pólizas colectivas de aseguramiento, mecanismos de cobertura de precios y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios que ayude a mitigar los riesgos derivados de factores climáticos y de mercado.

Asimismo, se promoverá el acceso a financiamiento especializado a través de una línea de crédito de Finagro orientada a la integración agroindustrial, junto con el fortalecimiento de la disponibilidad de semillas certificadas y tecnologías para aumentar la productividad del cultivo.

El Consejo Nacional del Arroz señaló que estas medidas buscan consolidar una cadena arrocera más productiva, competitiva y sostenible, contribuir a la seguridad alimentaria del país y generar mayores condiciones de confianza para la inversión y el desarrollo del sector.