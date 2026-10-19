Champions League 2026-2027: prográmese con los mejores partidos y los colombianos en la fecha 3

La UEFA Champions League vuelve este martes 20 de octubre con la tercera fecha de la fase de liga, que se extenderá hasta el miércoles 21. Los clubes buscarán sumar puntos para acercarse a la clasificación, en una jornada que tendrá enfrentamientos de alto nivel y presencia de futbolistas colombianos en varios de los principales escenarios del continente.

Los partidos destacados

El martes, uno de los encuentros más atractivos será el duelo entre Paris Saint-Germain y Barcelona, programado para las 2:00 p. m., hora colombiana. Liverpool también recibirá al Villarreal en Anfield, mientras que el Manchester City enfrentará al AEK Atenas en el Etihad Stadium. Además, el Atlético de Madrid visitará al Stuttgart desde las 2:00 p. m.

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El miércoles, la atención estará puesta en el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Arsenal, dos equipos que buscarán dar un golpe importante en la fase de liga. El partido se jugará a las 2:00 p. m. en el Allianz Arena. Ese mismo día, el Real Madrid recibirá al Leipzig, mientras que el Manchester United visitará al Como.

Los colombianos en Champions

La jornada tendrá varios representantes de Colombia. Luis Díaz afrontará un compromiso exigente con el Bayern Múnich ante el Arsenal, mientras que Dávinson Sánchez jugará, con el Galatasaray frente al Lille, el miércoles a las 11:45 a. m.

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También el miércoles, Luis Javier Suárez tendrá acción con el Sporting de Portugal, que recibirá al LASK a las 2:00 p. m. Por su parte, Nelson Deossa buscará aportar al Real Betis en su partido contra el Feyenoord, programado para el mismo horario. Juan Camilo Hernández no estará disponible por una lesión muscular.

Calendario de la fecha

Martes 20 de octubre

11:45 a. m.: Fenerbahçe vs. Slavia Praga

Sabah vs. Borussia Dortmund.

2:00 p. m.: PSG vs. Barcelona

Manchester City vs. AEK Atenas

Liverpool vs. Villarreal

Porto vs. PSV

Napoli vs. Bodo Glimt

Roma vs. Slovan Bratislava

Stuttgart vs. Atlético de Madrid.

Miércoles 21 de octubre

11:45 a. m.: Como vs. Manchester United

Lille vs. Galatasaray.

2:00 p. m.: Bayern Múnich vs. Arsenal

Real Madrid vs. Leipzig

Real Betis vs. Feyenoord

Sporting de Portugal vs. LASK

Inter vs. Shakhtar Donetsk

Aston Villa vs. Viking

Brujas vs. Lens.

Los encuentros podrán seguirse en Colombia a través de las señales y plataformas que tienen los derechos de transmisión de la competición, entre ellas ESPN y Disney+.