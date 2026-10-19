Cuarto gran cargamento de cocaína incautada este año 2026 en las vías del Quindío

Incautación de cocaína transportada en un carro cisterna en vías del Quindío. Foto: Cortesía Policía Nacional

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En vías del Quindío, incautaron 620 kilos de cocaína que tenían como destino el municipio de Cibaté en Cundinamarca, una persona fue capturada.

La Policía Nacional a través de sus redes sociales dio a conocer que fueron incautados 620 kilos de cocaína en vías del Quindío, avaluada en el marcado negro de 3000 millones de pesos.

El caso se registró en jurisdicción del municipio de La Tebaida donde a través de labores de inteligencia y los controles fue incautada la droga que era movilizada en un camión cisterna.

En el proceso fue capturada una persona e inmovilizado el vehículo de carga que cubría la ruta Cali- Sibaté en Cundinamarca.

Con inteligencia, controles estratégicos y acciones contundentes, afectamos las rentas del narcotráfico y fortalecemos las condiciones de seguridad para avanzar hacia aseguran desde la Policía.

Este es el cuarto gran cargamento de cocaína que es incautado este año 2026 en las vías del departamento del Quindío, los cuatro casos se han presentado en el mismo punto en el sector de la Herradura en el municipio de La Tebaida.

El primer caso fue en el mes de mayo, donde fueron decomisados 374 kilos de clorhidrato de cocaína que tenía como destino la ciudad de Bogotá.

El segundo hecho a finales de junio, 2.3 toneladas de marihuana incautadas y que tenía como lugar de destino el departamento del Tolima

Y la tercera incautación en septiembre, 653 kilos de cocaína con destino al departamento de Cundinamarca.

En todos los cuatro casos, el estupefaciente provenía del departamento del Cauca con destino al centro del país, en ruta por las vías del Quindío.