Combates dejan desplazados y heridos en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander.

Los nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en la zona rural de Tibú y los sectores limítrofes con Sardinata han provocado el desplazamiento de varias familias y dejado personas heridas, según confirmó el alcalde de Tibú, Richar Claro, en entrevista con Caracol Radio.

El mandatario explicó que los combates se han concentrado en sectores como Caño Victoria Sur, San Martín y Campo Giles, donde las comunidades enfrentan nuevamente las consecuencias de la confrontación armada.

“Desde antier hay combates en nuestro municipio, en Tibú y en el municipio de Sardinata, una zona que colinda con varias veredas nuestras y varias veredas de Sardinata, como lo es Caño Victoria Sur, San Martín, Campo Giles. Allí varios enfrentamientos durante estos días han ocasionado el desplazamiento de varias familias, algunos heridos y, sobre todo, mucho temor de la gente en su diario vivir”, afirmó Claro.

Una de las principales dificultades para atender la emergencia es establecer cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares.

Según el alcalde, los desplazamientos se producen entre veredas y algunas familias regresan a sus viviendas cuando disminuyen los enfrentamientos, pese a que las condiciones de seguridad siguen siendo inciertas.

“Ha sido un poco difícil porque el desplazamiento ha sido interveredal, entre las mismas veredas. Ellos mismos, para refugiarse, una vez cesan los combates o cesa la incertidumbre, regresan a sus viviendas. No tienen más a dónde ir; es su sustento de trabajo a diario”, explicó el mandatario.

Claro indicó que algunas de estas familias ya habían retornado a sus hogares después de un desplazamiento ocurrido meses atrás, pero los nuevos enfrentamientos las obligaron a salir nuevamente.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno y el enlace de víctimas, trabaja con organizaciones no gubernamentales para establecer el número de afectados y coordinar la atención de emergencia.

El alcalde también expresó preocupación por los riesgos que enfrenta la población campesina debido al uso de drones cargados con explosivos y a la instalación de minas antipersonal.

Advirtió que estos artefactos ponen en peligro a quienes trabajan en el campo y dificultan el desarrollo de las actividades agrícolas.

“Es un municipio agrícola que depende del trabajo en el campo y los campesinos están expuestos a diario a varias situaciones, el uso de artefactos explosivos a través de los drones, el minado indiscriminado que hacen estos grupos y de lo cual ha tenido bastantes dificultades, incluyendo muchos civiles que han caído en estos campos minados por estar labrando la tierra”, manifestó Claro.

La situación se presenta cuando el Catatumbo completa 21 meses de confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Frente a este panorama, el mandatario pidió garantías para la población civil, mayor presencia de la Fuerza Pública y el cese de las hostilidades.

“Nosotros lo que queremos es que realmente haya tranquilidad y seguridad para que los campesinos puedan salir a laborar, para que puedan trabajar, para que pueda haber acceso a derechos. Esto evidentemente parte de la voluntad que tengan los grupos de cesar hostilidades y llegar, obviamente, al diálogo, a la salida dialogada de ese conflicto tan absurdo que hay hoy en día”, concluyó el alcalde.