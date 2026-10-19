Aumentan desplazados en la región del Catatumbo

Norte de Santander

Los ataques con drones en la región del Catatumbo que han venido en aumento han provocado que el número de desplazados por la violencia siga creciendo.

El epicentro de los hechos violentos compromete a los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, donde las acciones por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas a través del frente 33 han generado una mayor afectación.

Organizaciones sociales como Corpored han llamado la atención, sobre la dimensión del conflicto que se ha venido generando al norte del departamento.

Carlos Ramos uno de sus voceros dijo a Caracol Radio que “llama la atención que el Catatumbo es una de las regiones donde más se ha anunciado el despliegue militar y las intervenciones pero desafortunadamente la guerra a estado allí presente y lamentablemente la población civil hoy es la mas afectada”.

Indicó que “frente a esta difícil situación se necesita que el Estado genere una atención integral que permita una verdadera atención para las comunidades que no han podido recuperarse de las acciones que se han pretendido adelantar como la sustitución de cultivos ilícitos y otros planes que se han quedado en anuncios”.