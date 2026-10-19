Bello celebra los 75 años de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez

Medellín

La Alcaldía de Bello celebrará durante los próximos cuatro días el aniversario número 75 de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez.

La conmemoración adelantará actividades culturales como talleres, maratón de lectura, conversatorios y un acto especial de reconocimiento.

Espacio público y abierto a la comunidad

La Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez es una institución cultural y educativa fundada oficialmente en 1951 y que tiene una amplia trayectoria al servicio del acceso a la cultura y el conocimiento de la ciudadanía bellanita.

Esta biblioteca es un espacio público, abierto e incluyente que facilita el encuentro entre el conocimiento, la cultura y la ciudadanía.

El espacio es un escenario de construcción social, promueve el pensamiento crítico y la apropiación del conocimiento.

Marco Fidel Suárez como referente

El escritor, diplomático, político, filósofo y presidente de Colombia entre 1918 y 1921 nació en Bello y se convirtió en referente de la defensa de la educación como base del desarrollo social.

La biblioteca es uno de los espacios públicos de Bello

Este lugar, durante los 75 años de historia, se convirtió en referente simbólico de la misión cultural y formativa del municipio de Bello.

Este espacio ha fortalecido su institucionalidad, ampliado su cobertura y diversificado sus servicios hasta convertirse en un referente cultural para ese municipio y el país.

La sede actual

Aunque la biblioteca cumple 75 años, la sede donde hoy funciona fue construida en los años 90, lo cual mejoró la infraestructura y permitió una mayor y mejor atención a la comunidad asistente.

Esta construcción cuenta con cinco pisos donde hay sala general de lectura, sala infantil, sala arqueológica, sala de sistemas, auditorio, galería de exposiciones y terraza cultural.

Espacios para la ciudadanía

Indicaron desde la Alcaldía de Bello que en este escenario se facilitan los procesos formativos, encuentros ciudadanos y diversas expresiones culturales.

Actividades para celebrar

La programación para celebrar los 75 años de la Biblioteca Marco Fidel Suárez comenzará en la mañana de este lunes, 19 de octubre, con un taller de literatura de terror en la Sala Infantil.

Este lunes, 19 de octubre, también se tiene prevista la presentación del libro “La Educación en Colombia en permanente estado de emergencia” por Ricardo Pérez, en un evento que se tiene previsto a partir de las 4 de la tarde en la Sala Centenario de la Biblioteca.

Este martes la programación tendrá actividades como historias para celebrar con jornadas de lectura, narración oral, ilustración y creación literaria para niños, también el evento “75 voces, 75 lecturas”: 75 personas de diferentes generaciones leen fragmentos de libros significativos para ellas.

Durante la semana habrá otras actividades previstas en las diferentes salas de la biblioteca, la Rotonda Lola Vélez y otros espacios de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Desde la Alcaldía de Bello invitaron a la comunidad para que se vincule con las diferentes actividades que se tienen previstas durante esta semana para conmemorar los 75 años de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y disfruten en familia, con la programación que hay para los niños y adultos en este mismo escenario.