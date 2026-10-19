Incautan 10.000 galones de combustible que serían destinados al Clan del Golfo en el Chocó

Chocó

Un cargamento de 10.000 galones de combustible que podría ser del Clan del Golfo, fue incautado por tropas del Ejército Nacional y unidades de la Armada durante un operativo de control fluvial en el río Atrato, a la altura de Quibdó, Chocó.

El hidrocarburo era transportado en grandes contenedores a bordo de una embarcación que navegaba por este afluente. Durante la inspección, los uniformados establecieron que el cargamento no contaba con la documentación requerida para su transporte, motivo por el cual procedieron a su incautación.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, el combustible habría sido destinado a respaldar las operaciones logísticas de esta estructura criminal, que delinque en el departamento del Chocó.

“Este es el combustible que utilizan para las acciones terroristas en contra de la población civil. Seguimos en la ofensiva con el fin de neutralizar estos grupos criminales”, señaló el coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Operativo conjunto en el río Atrato

La operación fue desarrollada por tropas de la Décima Quinta Brigada del Ejército, a través del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea, en coordinación con unidades de la Armada Nacional.

Según el reporte oficial, la incautación representa una afectación económica cercana a los $160 millones para las presuntas redes de abastecimiento de esta organización criminal.

Las autoridades advirtieron que el combustible es un insumo empleado en diferentes actividades ilícitas, entre ellas el procesamiento de cocaína y la minería ilegal. También puede ser utilizado para facilitar el transporte y la movilidad de grupos armados ilegales a través de los corredores fluviales del Chocó.

Con este resultado, las autoridades completan 13.050 galones de gasolina decomisados durante la última semana en operaciones dirigidas contra las redes de abastecimiento de estructuras criminales en la región.

El Ejército Nacional y la Armada anunciaron que mantendrán los operativos de vigilancia y control sobre el río Atrato y otras rutas estratégicas del departamento, con el objetivo de afectar las cadenas de suministro de las organizaciones ilegales y limitar su capacidad logística.