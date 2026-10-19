Se firmó en Medellín el Gran Pacto por la Seguridad Hídrica para Medellín y Antioquia

Medellín

Diferentes entidades públicas, empresas, academia, organizaciones ambientales y las comunidades se comprometieron en el Gran Pacto por la Seguridad Hídrica para Medellín y Antioquia.

La estrategia busca mejorar las condiciones de vida y garantizar el recurso hídrico para más de 4 millones de personas que se abastecen de las cuencas de los ríos Aburrá, Grande, Negro y Arma.

Protección del recurso hídrico

Este pacto, en resumen, busca la protección del agua y los ecosistemas que la producen por medio de un compromiso de entidades públicas, empresas, academia, organizaciones ambientales y comunidades.

Este acuerdo tendrá una vigencia inicial de 10 años, con revisión de metas cada dos, y concentrará sus acciones en las cuencas de esos cuatro afluentes.

Tarea compartida

Se pretende que la seguridad hídrica pase de ser una responsabilidad aislada y se convierta en una tarea compartida entre los territorios que conservan el agua y aquellos que se abastecen de ella.

El pacto tiene estrategias de “conservación y restauración de ecosistemas, uso eficiente y acceso equitativo al agua, calidad y saneamiento, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, educación y cultura del agua, participación ciudadana, financiación sostenible y mecanismos de compensación e incentivos para quienes contribuyen a proteger las cuencas”, como quedó establecido en este documento.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, explicó que “la variabilidad climática nos reta en lo cotidiano. Comprenderlo y aplicar las acciones esenciales es parte fundamental de este pacto. Juntarnos, empresa privada, academia, ciudadanía y, por supuesto, la Alcaldía de Medellín hace la diferencia en una ruta donde tenemos muchas soluciones, donde hay cosas sucediendo, ya que si se conectan y se articulan, van a ser más potentes, nos van a dar mucha capacidad de adaptarnos y ser más resilientes”.

Trabajo desde Cuenca Verde.

CuencaVerde es el fondo de agua de Medellín y el Valle de Aburrá, además de las regiones Norte y Oriente de Antioquia, y tendrá a su cargo la secretaría técnica de este pacto.

Desde allí se convocará a la conformación de un comité asesor, presidido por un representante del Distrito, y de mesas técnicas por cada eje estratégico.

Los diferentes ejes tendrán unas metas, indicadores, responsables, plazos y cronogramas para implementar ese plan.

La directora ejecutiva de CuencaVerde, María Claudia de la Ossa Posada, explicó que este pacto busca unir los esfuerzos de “empresarios, universidades, entidades públicas, entidades privadas, escuelas, comunidades de un sinnúmero de cuencas que abastecen de agua al municipio y que están en el Río Grande, en el Río Chico, en el Río Aburrá, para llevar a realidades acciones de protección, de restauración, de monitoreo, de educación ambiental”.

Resultados del trabajo adelantado

Durante los meses recientes, cerca de 6.800 hectáreas han sido objeto de acciones de conservación y restauración, se han sembrado más de 300.000 árboles y protegido más de 1.000 nacimientos de agua.

También se han suscrito 650 acuerdos voluntarios de conservación, cerca de 1.000 familias se han vinculado a las acciones en las cuencas y se han realizado más de 2.000 encuentros de educación ambiental y gobernanza.

En la actualidad, hay una red de monitoreo hídrico en 70 puntos de las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe que aporta información para orientar las decisiones.