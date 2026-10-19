El Hospital La María de Medellín comienza mañana a operar en Puerto Berrío, Antioquia

Medellín

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia firmará en la jornada de hoy lunes, 19 de octubre, el convenio para que el Hospital Departamental La María, ubicado en el municipio de Medellín, comience la operación del Hospital de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio Antioqueño.

Desde la Gobernación de Antioquia acordaron este convenio para mejorar la prestación del servicio de este hospital que atiende a una amplia población de esa subregión antioqueña.

Los primeros servicios

La operación que se plantea en ese convenio comenzará a regir a partir de este martes, 20 de octubre, con los equipos necesarios para el inicio de la prestación de la atención de pacientes, priorizando los servicios de urgencias y consulta externa para garantizar la atención de los usuarios que lo requieran.

El resto de los servicios que faltarán por comenzar a operar a partir de mañana martes iniciarán progresivamente con el fin de lograr la capacidad suficiente para la adecuada atención.

Trabajo durante el fin de semana

Durante este fin de semana se avanzó en la socialización con la comunidad sobre el avance del proceso del convenio, que se firma hoy.

Además, se adelantaron recorridos y se comenzaron con los preparativos para iniciar la operación este martes, 20 de octubre.

Los equipos de la Secretaría de Salud e Inclusión Social y del Hospital La María adelantaron una visita de reconocimiento para verificar el estado de cada uno de los servicios habilitados en esta institución.

A partir de esa visita, se trabajará en el plan de contingencia por el cambio de operador.

Cambios por fallas en la prestación de los servicios

Este cambio en la operación se da luego de una visita de Inspección, Vigilancia y Control realizada por la Secretaría de Salud e Inclusión Social hace 10 días, el pasado 9 de octubre, tras denuncias de los diferentes actores del sector salud del municipio y encontrar fallas en la prestación de los servicios, tales como ausencia de medicamentos, daños en la infraestructura, falta de pagos, incumplimiento en las condiciones de habilitación, entre otros.

En noviembre deberán estar habilitados todos los servicios

La secretaria de Salud e Inclusión Social, Alma Solano Sánchez, explicó que “se comenzará la operación del hospital La María el día martes 20 de octubre con todos los equipos necesarios en el servicio de urgencias y de consulta externa para garantizar la atención de todos los pacientes que lleguen. Este proceso se irá llevando gradualmente; la apertura del resto de los servicios se dará en los próximos días”.

Para el gobierno departamental, se espera que en noviembre ya se tenga toda la oferta de los servicios garantizada para el beneficio de la comunidad.

Agregó la funcionaria que “Antioquia y el gobernador Andrés Julián han estado comprometidos en todo momento con este proceso y aquí estamos haciéndolo realidad para que la gente de Puerto Berrío y de todo el Magdalena Medio tenga los servicios que se merecen de forma digna y de calidad”.

Seguirá el trabajo en Puerto Berrío

Desde la Gobernación de Antioquia explicaron que “se seguirán adelantando las acciones que se necesiten para garantizar una atención en salud con calidad, llegando hasta donde los antioqueños lo requieran”.

Con este cambio en la prestación de los servicios se espera que se puedan superar las fallas en la infraestructura, en la atención de este centro asistencial, al mismo tiempo que mejorar las condiciones económicas para que pueda ser sostenible para atender a los pacientes del Magdalena Medio.