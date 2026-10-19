Lunes 19 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Jorge Enrique Gómez Marín, investigador y docente de la Universidad del Quindío, fue reconocido por quinto año consecutivo como uno de los científicos más influyentes del mundo en su disciplina de medicina tropical, según la versión 2026 del listado ‘World’s Top 2% Scientists’ elaborado por la Universidad de Stanford. Foto: Cortesía Universidad del Quindío

Armenia

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante una jornada de trabajo en Manizales anunció que el gobierno nacional amplió hasta septiembre de 2027 la concesión de autopistas del café cuyo plazo vencía en febrero de ese mismo año.

Según el diario La Patria de Manizales la decisión busca dar tiempo a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI para definir las condiciones bajo las cuales se administrará la carretera una vez finalice la actual concesión.

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Es decir que Autopistas del Café seguirá cobrando peajes en Quindío, Caldas y Risaralda y uno en el norte del Valle del Cauca hasta septiembre de 2027 mientras se define el futuro de la vía

Esta decisión sigue poniendo en riesgo la iniciativa del gobierno anterior de rebajar la tarifa de los peajes con un cobro diferencial de 700 pesos para vehículos de categorías I y II en determinados peajes, y para los residentes en municipios del área de influencia de los peajes

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Ante este anunció el expresidente de Colombia Gustavo Petro en su cuenta en X, reaccionó y se fue en contra del presidente Abelardo de la Espriella y de la ministra de transporte actual

En su cuenta de X Petro escribió “Abelardo engañó a Caldas, Risaralda y Quindío. Una región tan rica y hermosa, apta para ser más rica que ahora, no puede impedir la libre movilidad de la gente que trabaja allí. Por eso decidí quitar los peajes del que solo gana un pulpo privado. Aproveche que su contrato de concesión se vencía para levantar peajes y no prolongarlos”

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Y agrega “No es cierto como dice la ministra del clan Char que el estado no es capaz de mantener carreteras, casi todos los estados del mundo lo hacen, y se hace más barato si se mantienen cada vez más ferrocarriles. En Colombia las concesiones se mantienen de peajes y es el Estado el que paga realmente a la construcción pagándole por aparte del peaje a las concesionarias”

El expresidente Petro en su cuenta de X compartiendo un video del congresista Santiago Osorio de Manizales finalizó diciendo “El cambio de gobierno y de concepción del gobierno permitió que Abelardo llevara a la zona cafetera a los negocios privados con las cosas públicas. Le quita dineros al aeropuerto de Palestina y lo congela nuevamente y prolonga nuevamente la concesión de carreteras, tachonando todo desplazamiento automotor con costosísimos peajes que enriquecen solo a los dueños de la concesión”

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Tras más de dos meses del terremoto, damnificados en Armenia sostienen que no hay soluciones concretas por parte del gobierno municipal ni nacional. Desde la alcaldía señalan que han incorporado más de 35 mil millones de pesos para atender la emergencia

En el concejo municipal se llevó a cabo un debate sobre el plan de acción y la hoja de ruta para la reconstrucción de la ciudad, en sus líneas técnica, social y económica, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Una de las damnificadas por la emergencia Rosalba García quien tiene su apartamento en el conjunto residencial Serranías que fue una de las zonas más afectadas de la ciudad e incluso estuvo presente allí el vicepresidente de la República anunciando acciones concretas.

Enfatizó que tras dos meses de la emergencia no han recibido ninguna ayuda ni una directriz clara del estado de su apartamento por lo que están a la deriva sin saber qué decisión tomar.

Fue clara que se requiere un dictamen serio en el que determinen si se debe o no demoler el conjunto, pero después de dos meses no se conoce un proceso en ese sentido por lo que el llamado es de SOS.

Recordó que son 58 apartamentos y actualmente se encuentran desalojados debido a la gravedad de las afectaciones y el temor de las familias de continuar habitando allí.

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uno de los aspectos clave dentro del debate es el económico que permita abarcar todas las necesidades que surgen de la emergencia sísmica.

Precisamente el secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Andrés Pérez explicó que han tenido la incorporación de 35 mil 500 millones de pesos al presupuesto municipal para atender la contingencia que vive actualmente la ciudad.

Sostuvo que de esos recursos son 32 mil millones de pesos que irán directamente al proceso de reconstrucción y los 3.500 millones de pesos restantes de apalancamiento del fondo de emergencia para temas menores respecto a cuantías.

Además, dio a conocer que vienen construyendo un plan de incentivos tributarios donde se han reunido con diferentes gremios para que se beneficien aerolíneas para aperturar nuevas rutas que reactivaría la dinámica económica y trabajan con Acodrés para establecer planes de incentivos para la actividad nocturna.

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En ese mismo sentido se pronunció el gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, Fomvivienda, Harrison Santamaría quien informó que actualmente están realizando el trámite administrativo de incorporación de los 32 mil millones de pesos para el programa de mejoramiento especial

por eso están validando el registro único de damnificados y el registro de evaluación de daños que es elaborado por la secretaría de Infraestructura con el objetivo de evidenciar las familias objeto de intervención.

Aseguró que actualmente están calculando que intervendrán 640 viviendas en una primera fase que se encuentran susceptibles de reparación teniendo en cuenta uno de los requisitos fundamentales como es que la vivienda no puede estar ubicada en zona de alto riesgo ni en zona de protección ambiental.

Aclaró que un primer subsidio va en obra por lo que estarán enfocados en los mejoramientos y las reparaciones en cada una de las viviendas focalizando a las familias que son objeto de reparación de sus viviendas.

Destacó que es un subsidio de 31 millones de pesos para reparaciones locativas y con las viviendas que son más afectadas será de 61 millones de pesos que será un proceso más largo entendiendo que se requerirá licencias de construcción y otros componentes técnicos para lograr intervenir la vivienda.

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Finalmente, la secretaria de desarrollo social de la ciudad Jenny Gómez dio a conocer que llegan personas de otras regiones del país que fueron afectadas por el terremoto diciendo que son desplazados para obtener las ayudas.

Resaltó que con el acompañamiento del ministerio público han logrado contener la situación para evitar lo ocurrido en el año 1999 donde muchas personas llegaban de otras zonas del país para obtener ayudas e incluso viviendas por eso han sido responsables con el proceso.

Reconoció que con el albergue que establecieron después de la emergencia ubicado en el coliseo del sur están realizando el cierre progresivo donde actualmente persisten 28 familias en el lugar.

Dijo que trabajan para que estas familias tengan oportunidades labores y de vivienda e incluso establecieron unas visitas para identificar que las familias fueran realmente damnificadas, pero lograron conocer que algunas tenían su casa habitable por lo que el llamado es a retornar.

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En el debate realizado en el Concejo Municipal la Personería Municipal reiteró la necesidad de acelerar las acciones institucionales, fortalecer la articulación entre dependencias y brindar información clara a las familias afectadas sobre las ayudas y los mecanismos para acceder a ellas.

La principal preocupación de la Personería es que las familias afectadas aún necesitan claridad sobre la atención que recibirán y la forma de acceder a las ayudas municipales.

Por ello, reiteró que el municipio tiene responsabilidades constitucionales y legales frente a la emergencia y debe informar de manera precisa la ruta de atención, incluyendo las medidas que se financiarán con recursos propios.

Finalmente, la Personería anunció que evaluará la información recopilada en la actuación preventiva para determinar si existen posibles omisiones por parte de funcionarios municipales y, de ser procedente, promover las actuaciones disciplinarias correspondientes.

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Más de 100 toneladas de escombros fueron recolectadas en Armenia durante jornada de limpieza

Empresas Públicas de Armenia bajo el liderazgo de su gerente, Paulo César Rodríguez Ospina, desplegó este domingo toda su capacidad institucional para adelantar una jornada masiva de recolección de residuos y escombros en diferentes sectores de la ciudad, logrando recoger más de 100 toneladas.

El gerente Paulo César Rodríguez Ospina fue claro al informar a la ciudadanía de Armenia que es importante ser parte de la solución ante la problemática de la falta de cultura ciudadana.

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Empresas Públicas de Armenia continúa trabajando por la recuperación y el embellecimiento de la capital quindiana a través de jornadas nocturnas de recolección de escombros derivados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, una labor que busca contribuir a la limpieza, organización y mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad.

Los trabajos durante la noche permiten dar continuidad a estas labores de limpieza, mientras se fortalece el compromiso institucional con el cuidado del entorno y la recuperación de la imagen urbana de Armenia.

Desde Empresas Públicas de Armenia hacen un llamado a la ciudadanía para que se sume a este propósito colectivo, haciendo una adecuada disposición de los residuos, evitando arrojar escombros en lugares no autorizados y contribuyendo al cuidado de los espacios que son de todos.

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Siguen las demoliciones en el municipio de Montenegro en el Quindío de estructuras afectadas por el terremoto Así sucedió con la Panadería Las Ricuras de Juan Fer, ubicada en el Café Plaza, cuya reciente demolición deja una mezcla de nostalgia y añoranza entre quienes frecuentaron sus instalaciones.

Es importante mencionar que las demoliciones continúan realizándose de manera progresiva y bajo un plan de contingencia que contempla medidas especiales de movilidad, seguridad y atención por parte de los organismos de socorro, con el interés de reducir los riesgos y minimizar las afectaciones al comercio y al desarrollo de las actividades cotidianas del municipio.

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Desde el sindicato de educadores del Quindío evidencian la preocupación por las lluvias que podrían agravar las afectaciones de los colegios tras el terremoto

En efecto tras el terremoto las autoridades del departamento reportaron que el 70% de los colegios oficiales sufrieron algún nivel de afectación.

Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq evidenció que es alta la preocupación debido a las emergencias como deslizamientos que pueden registrarse por las lluvias que se viven actualmente y generar una afectación mayor a las instituciones educativas que ya fueron impactadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Considera la complejidad se centra en que tras dos meses de la contingencia no se han generado las reparaciones correspondientes por lo que agrava la problemática la temporada climática por la que atraviesa el departamento.

Vale anotar que los municipios de Montenegro y Quimbaya fueron los más afectados en su infraestructura en el departamento.

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Siete de los 12 municipios del Quindío se encuentran en máxima alerta por amenaza de deslizamientos de tierra debido a las lluvias, pese a esto los organismos de socorro están alerta para lo que se espera del Fenómeno de El Niño

De acuerdo con el pronóstico del Ideam los municipios de Armenia y Salento se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos y en alerta naranja se encuentran los municipios de Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Pijao.

El director de la Oficina municipal de Gestión del Riesgo de Armenia, Javier Vélez recordó que se vive la segunda temporada de lluvias que es impactada por la temporada de huracanes en el mar caribe que va hasta el 30 de noviembre.

A pesar de lo anterior, resaltó que la alerta por el Fenómeno de El Niño continúa y ha coincidido con lo que se proyectaba desde el Ideam donde los meses de noviembre, diciembre y enero serán los más críticos por ese Fenómeno.

Dio a conocer que todo el sistema de cañadas que es un sistema de drenaje natural lo que evita inundaciones como ocurre en otras regiones del país.

Pese a las lluvias, dijo que están en alerta y preparados para las emergencias que puedan registrarse teniendo en cuenta que las temperaturas subirán en los próximos meses.

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La construcción del pabellón para sindicados en el Quindío tiene un avance del 75%, después de más de tres años aún no se concreta la obra y las autoridades esperan prioridad por parte del Gobierno Nacional

Y es que la obra en la cárcel Peñas Blancas del municipio de Calarcá está pensada como medida para mitigar el hacinamiento en las estaciones de Policía del departamento.

En efecto en el año 2023 el entonces ministro de justicia, Néstor Iván Osuna anunció el inicio de las obras con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos que debían culminar el 15 de mayo del año 2024.

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A propósito, El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez reconoció las dificultades en el proceso puesto que han sido múltiples las visitas de ministros, pero no se ha brindado una celeridad que permita culminar la importante obra.

Recordó que el Quindío supera los 200 sindicados que actualmente se encuentran en las estaciones de Policía como el de la Sijín, en el barrio Santander de Armenia y en la permanencia del municipio de Calarcá por lo que quienes se encuentran allí deben ser trasladados a este pabellón como fue el objetivo inicial.

Explicó que según el ingeniero de la obra el avance es del 75% y por eso el llamado al actual gobierno es que se priorice con el objetivo de que en el menor tiempo pueda ser terminada. ¿

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La construcción del intercambiador vial de la calle 2 norte con carrera 19, en Armenia, entró en una nueva fase con el inicio de la excavación del paso deprimido,

Esta etapa, que contempla el retiro de aproximadamente 29.000 metros cúbicos de material, representa un avance decisivo en el desarrollo de esta infraestructura, que cuenta con una inversión de $45.159 millones incluyendo obra e interventoría

La excavación se desarrollará durante un periodo estimado de dos meses, mediante una estrategia de trabajo dividida en tres fases que permitirá incorporar progresivamente maquinaria y equipos para adelantar las labores de excavación, cargue, conformación del terreno y retiro del material.

La primera fase, prevista para 15 días, ya comenzó en el costado norte del ordenador vial y cuenta con una retroexcavadora sobre orugas y seis volquetas.

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En la segunda fase, que tendrá una duración aproximada de un mes, se sumará un buldócer para apoyar la excavación y la conformación del terreno; mientras que, en la tercera, estimada en otros 15 días, se incorporará una segunda retroexcavadora para reforzar las actividades y agilizar el retiro del material.

De manera paralela, el proyecto mantiene activos diferentes frentes de obra según la alcaldía. Actualmente se adelanta la conformación del pavimento en el empalme entre la glorieta y la calle 2 Norte; la construcción de la losa de aproximación del puente norte, en el costado del Cuerpo Oficial de Bomberos;

Además de la excavación y la instalación del alcantarillado pluvial para la evacuación de aguas lluvias; las conexiones hidráulicas; el armado del acero y el encofrado de la viga cabezal en el sector de Nisa Bulevar, y la construcción de la viga cajón que permitirá desarrollar el tercer carril, además de los trabajos de conexión entre los puentes norte y sur. Estas actividades se ejecutan simultáneamente para avanzar en los distintos componentes que integran el proyecto vial.

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Para el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, la adquisición de un nuevo predio en la parte alta de la vereda Cocora en Salento, de aproximadamente 203 hectáreas, representa un avance en la protección del patrimonio natural y las fuentes hídricas del departamento.

Este terreno se sumará a las cerca de 3.000 hectáreas que actualmente posee el Gobierno departamental para la conservación ambiental, contribuyendo a la regulación de los caudales que abastecen las bocatomas de Armenia y otros municipios del Quindío, así como de poblaciones vecinas, y al mantenimiento de los ecosistemas que garantizan la sostenibilidad del recurso hídrico.

El trámite quedó formalizado el pasado viernes 16 de octubre, en la Notaría Única del municipio Padre del Quindío, mediante la firma de la escritura pública por parte de Johan Sebastián Cañón Sosa, Secretario Administrativo, en representación del mandatario departamental, acompañado por Wilson Andrés Ramos Herrera, Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

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La apertura del centro de salud La Milagrosa en Armenia amplió la oferta de atención médica para los habitantes de Armenia, con servicios de mediana complejidad y una oferta de 13 especialidades médicas, gracias a una alianza estratégica con Cardiovida, organización médica que apoyará la prestación de los servicios a la comunidad.

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Las autoridades de turismo del Quindío sostienen que hubo una ocupación en alojamientos del 60% y los parques temáticos del 70% durante la semana de receso escolar, aunque reconocieron disminución de las cifras respecto al año anterior

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez manifestó que en la semana de receso escolar hubo mucha participación local, es decir, las mismas personas del territorio quindiano disfrutaron de las actividades que se tenían como el festival del Maíz en el corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá, ferias artesanales en otros municipios.

Fue clara que trabajan arduamente por la reactivación del sector por lo que ya están proyectados a la dinámica que se generará en la temporada de fin de año y comienzos del próximo que está acompañada de una estrategia del gobierno nacional en promoción turística de los destinos afectados por el terremoto.

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En ese mismo sentido, la secretaria dijo que respecto a las aerolíneas están generando unas campañas importantes para fortalecer la dinámica del aeropuerto internacional El Edén de Armenia y que puedan llegar más turistas al departamento.

Recordó que actualmente con Jetsmart cuentan con unos vuelos directos a Cartagena por lo que están aprovechando todo el proceso para la promoción y el acercamiento con nuevas aerolíneas avanzan en las gestiones correspondientes.

Considera que debido a la salida de la aerolínea Spirit que dejó sin vuelos internacionales al departamento se había compensado con el turismo nacional, pero después del terremoto la dinámica en la disminución del turismo ha sido evidente.

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En noticias judiciales, La Policía Nacional a través de sus redes sociales dio a conocer que fueron incautados 620 kilos de cocaína en vías del Quindío, avaluada en el marcado negro de 3000 millones de pesos.

El caso se registró en jurisdicción del municipio de La Tebaida donde a través de labores de inteligencia y los controles fue incautada la droga que era movilizada en un camión cisterna.

En el proceso fue capturada una persona e inmovilizado el vehículo de carga que cubría la ruta Cali- Sibaté en Cundinamarca.

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La Policía del Quindío reporta además la incautación de 370 envoltorios de bazuco en operativos que realizaron en los municipios de Armenia y Calarcá donde dos personas fueron capturadas.

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Hurtaron elementos, instrumentos y computadores a un cantante de música popular en el municipio de Calarcá en el Quindío

La denuncia fue dada a conocer por el propio afectado estamos hablando de Mauricio Arcila Escobar, conocido como “El Príncipe de la Guasca” que a través de un video en redes sociales visiblemente afectado dio a conocer lo ocurrido el sábado en la tarde en el sector de las partidas en Calarcá

y relato “ya estamos acá en el Quindío, en Calarcá, pero por otro lado supremamente triste, llegamos acá temprano, como llegamos a nuestros conciertos, en cumplimiento, a hacer el tema de las pruebas de sonido y todo. Nos parqueamos ahí cerca del escenario, detrás de la tarima para hacer la prueba de sonido correspondiente y cuando regresamos por las por las cosas a los carros, nos damos cuenta que nos robaron”

Y agregó en el video “nos robaron las maletas de nosotros, la batería de uno de mis músicos, computador, Tablet y demás cosas, pues que van en un maletín y esas son las cositas con las que nosotros hacemos el show”

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El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos al reportar el hecho indicó “se presentó un hurto en el sector de Las Partidas, ya el artista Mauricio Arcila, quien venía a hacer una presentación allí en este sector y hurtaron unos elementos, un computador, varios instrumentos con un valor de alrededor de 30 millones de pesos, según lo que nos cuentan, y al parecer ellos al bajarse del vehículo lo dejaron abierto y pues allí fue donde los ladrones actuaron”

Y añade el mandatario “Sin duda, pues esto no deja bien parado a Calarcá, pero también un llamado especial que cuando hay este tipo de eventos, obviamente a los artistas, todo el tema de logística, pues debe garantizar también la seguridad de ellos y de los diferentes instrumentos, pusimos, digamos, toda la policía a hacer búsqueda a estos elementos, pero no se lograron hallar”

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10 comparendos y un establecimiento cerrado entre las medidas en medio de operativos de control en Armenia

En las últimas horas las autoridades como la Policía y la Alcaldía desarrollaron operativos de control en el sector del barrio Los Naranjos de la ciudad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que durante la jornada se establecieron 750 registros a personas y 500 verificaciones de antecedentes y que en materia de movilidad fueron impartidos 10 comparendos, 4 motos fueron inmovilizadas y un establecimiento cerrado por el incumplimiento de la normatividad.

Asimismo, mencionó que es clave el proceso en pro de los menores de edad y por eso intensifican las jornadas de inspección a establecimientos donde venden granizados por lo que quienes consumen bebidas alcohólicas llaman a los padres de familias o los llevan al centro transitorio para el respectivo restablecimiento de derechos.

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Las autoridades investigan ataque a bala en la noche del domingo en el barrio El Cantarito en el municipio de La Tebaida, donde información preliminar no oficial señala que un hombre que resultó gravemente herido, murió cuando recibía atención en el hospital Pio Décimo del Edén Tropical del Quindío.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Hacienda, informó a los contribuyentes que el 31 de octubre vence el primer plazo para acceder a los beneficios tributarios transitorios establecidos mediante el Acuerdo 016 de 2026, que contempla reducciones en intereses de mora y determinadas sanciones.

Para quienes tengan obligaciones pendientes del impuesto Predial Unificado correspondientes a las vigencias 2025 y anteriores, causadas, vencidas y en mora, el beneficio permite obtener una reducción del 90 % de los intereses de mora si realizan el pago total de la obligación hasta el 31 de octubre de 2026. Este beneficio aplica independientemente del estrato socioeconómico y del uso del predio.

La medida también contempla una reducción del 90 % en los intereses de mora de otras rentas municipales, entre ellas alumbrado público, impuesto de teléfonos y sobretasa a la gasolina, para obligaciones causadas hasta agosto de 2026 y que se encuentren en mora.

En el caso de determinadas sanciones administradas por la Secretaría de Hacienda, la reducción será del 80 % hasta el 31 de octubre, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Acuerdo.

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En Armenia aspiran a consolidar la caracterización de los habitantes en situación de calle

Una de las problemáticas más complejas de la ciudad es sin duda el habitante de calle porque genera un entorno inseguro y de intranquilidad.

Consultamos sobre el tema a la secretaria de desarrollo social de Armenia, Jenny Gómez quien resaltó que aspiran retomar el proceso de intervención en las madrugadas junto con otras dependencias para atender de manera oportuna a los habitantes de calle y lograr su resocialización.

Asimismo, sostuvo que siempre se ha hablado de 1.400 habitantes de calle en la ciudad por lo que aspiran realizar una actualización de caracterización teniendo en cuenta que en los recorridos de atención que establecieron en diferentes zonas solo atendieron 680.

Aseveró que es clave lo anterior porque permitirá establecer las acciones a ejecutar y conocer el número exacto de los habitantes de calle que hay en la ciudad.

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De acuerdo con las declaraciones del señor presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, también informó que la entidad se encuentra adelantando las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y a nivel interno, para cumplirle a los cerca de 3 millones de personas mayores que cuentan con los recursos de Colombia Mayor.

El Gobierno nacional encontró el programa con dificultades de financiación. Ante esta situación, el presidente dio instrucciones al Ministerio de Hacienda para priorizar la gestión de los recursos necesarios y continuar cumpliendo con la entrega de recursos a los beneficiarios.

“Desde Prosperidad Social estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la espera de la confirmación sobre la disponibilidad de los recursos para informar la fecha exacta en la que se realizará la próxima transferencia. Sabemos lo importante que son para miles de hogares y desde nuestra llegada a la entidad hemos adelantado todas las gestiones necesarias para continuar con las entregas”, dijo Suárez Pérez.

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El Jardín Botánico del Quindío fue escenario del taller de diagnóstico prospectivo de ‘Horizonte Quindío 2050’, un espacio de diálogo para identificar desafíos, brechas y oportunidades que marcarán el futuro del departamento.

En la dimensión económico-productiva, el turismo se destacó como uno de los sectores estratégicos para orientar la planificación y el desarrollo territorial a largo plazo.

Entre los principales retos identificados se encuentran la sostenibilidad ambiental, la gestión del agua y los residuos sólidos y la necesidad de avanzar hacia un turismo de calidad, diferenciado y regenerativo.

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Con 441 puntos, Ángel Samuel Bonilla Castrillón, estudiante de la Institución Educativa CASD de Armenia, obtuvo el primer lugar entre los colegios oficiales de la capital quindiana y el tercer puesto en el escalafón departamental, que reunió a instituciones públicas y privadas, en las Pruebas Saber 11 de 2026. Ángel Samuel compartió el primer lugar con su compañero de institución Juan Felipe Jaramillo Laguna.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, liderará hoy lunes 19 de octubre el inicio de obra del proyecto de adecuación de la cancha del barrio El Paraíso, en Armenia. La jornada se realizará a partir de las 7:00 de la mañana y marcará el comienzo de una intervención orientada a fortalecer los espacios deportivos y recreativos de la capital quindiana.

La iniciativa, correspondiente al contrato de obra 009 de 2026, busca transformar este escenario en un espacio adecuado para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro comunitario. Con este proyecto, el Gobierno del Quindío le apuesta al bienestar de niños, jóvenes y familias, mediante el mejoramiento de la infraestructura destinada al aprovechamiento del tiempo libre.

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En el marco de los 136 años de fundación de Montenegro, la Administración Municipal, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Adolfo Pava Busch, y el párroco Carlos Andrés Vásquez Osorio, invitan a la ciudadanía a acompañar con fervor el solemne Te Deum, una ceremonia de acción de gracias y encuentro espiritual para elevar una oración de gratitud por la historia y el presente del municipio.

La conmemoración se llevará a cabo este lunes 19 de octubre de 2026, a las 5:00 p. m., en la Iglesia San José (Coliseo del Centro.

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En deportes, Medalla de bronce para Colombia en el suramericano de Atletismo U23 en Santafé Argentina en el relevo 4x100, con dos atletas del Quindío en el relevo, Luis Alfredo Hernández Tejada Y Camilo Andrés Redondo Magdaniel.

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De otro lado, La hacienda La Pradera en Calarcá, fue el escenario de una fiesta deportiva que reunió a más de 1200 integrantes de los grupos de adulto mayor y hábitos y estilos de vida saludable, HEVS, de todo el departamento en el marco de una novedosa iniciativa denominada “hackathon”; espacio promovido por el ministerio del Deporte e Indeportes Quindío.