Panelo Valencia, contundente: “Once Caldas nunca iba a pedir los puntos contra Millonarios”

Once Caldas consiguió un triunfo en condición de visitante el pasado 17 de octubre frente a Independiente Medellín por 0-2. Con esta victoria el equipo manizaleño es noveno con 19 puntos y está, parcialmente, a uno del octavo lugar, ocupado por el Deportes Tolima.

Declaraciones del Panelo Valencia

En cuanto al desarrollo del juego, el Once Caldas no lo sufrió y supo controlar el compromiso, “hay que felicitar al equipo, hizo la tarea. Me parece que tuvimos un control de juego durante todo el partido, seguimos el plan que trabajamos en las tres unidades de entrenamiento que tuvimos”, afirmó Carlos ‘Panelo’ Valencia, técnico del Blanco Blanco.

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Con este, el equipo ya suma dos arcos en cero consecutivos y esto dijo el DT sobre el trabajo defensivo: “teníamos unos vacios y con base en el trabajo lo hemos venido corrigiendo, todavía falta ajustar un poco, creo que el equipo puede dar mucho más, hay que estar concentrados y ser eficaces en los momentos que hay que crear el duelo o saltar la línea para que el rival no tenga esa posibilidad de buscar nuestro arco”, afirmó el DT.

Además, comentó acerca de cómo logró ese control de juego desde el análisis realizado al rival, “analizamos que ellos buscaban hacer un juego interno y luego buscar atacar por la banda, sobretodo con centros”. También habló acerca de una de las grandes figuras de Medellín, el volante argentino: “a Martegani le hicimos doblajes y no le regalamos el perfil, solo una vez porque tuvimos una desconcentración”.

Durante la rueda de prensa uno de los periodistas hizo un inciso para preguntar acerca de la postura del Once Caldas ante la postergación del partido frente a Millonarios y si el equipo iba a reclamar los puntos por escritorio: “Lo que yo sentí y lo que nosotros vivimos es que el equipo nunca iba a ser eso porque es blanco como la camiseta y los partidos se ganan es en un campo de juego, nosotros eso no lo ibamos a hacer”, dijo al respecto.

Funcionamiento del equipo

Valencia también dejó en claro que el juego de transiciones que desarrolló, a pesar de muy eficaz, es solo una de las facetas de juego de su equipo “las transiciones son una alternativa nuestra, pero el equipo es muy funcional. Le gusta la posesion y hoy lo demostramos, hay herramientas que son importantes pero el equipo tiene una base sólida que es el respeto por el buen juego”.

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Por último, destacó a sus jugadores y lo hecho durante los trabajos entresemana, “acá lo mas importante es que desarrollan los entrenamientos a mucha intensidad y con mucha concentracion, con las tareas que se les realiza individual y colectivamente, porque nuestro trabajo se basa en darle las herramientas que necesitan en su posicion tanto individuales como grupales”.

Con dos victorias al hilo, el equipo es noveno con 19 unidades y debe sumar de a tres en al menos cuatro de los cinco partidos restantes, de los cuales tres serán en condición de local.