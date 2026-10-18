Alberto Gamero tras el triunfo de Millonarios: “Desde que regresé, ha sido el mejor partido”

Millonarios salió de un bache en el que había empatado los últimos tres partidos de Liga y en el medio tenía la eliminacion de la Copa Colombia a manos del Barranquilla desde los penales. El conjunto Embajador se impuso con contundencia 4-1 sobre Jaguares, en el juego por la fecha 15 del campeonato.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero, destacó la labor hecha por sus dirigidos, asegurando que es el mejor partido desde que regresó al club. Sin embargo, dejó claro que también se cometieron errores que habrá que seguir corrigiendo.

Gamero y sus declaraciones en rueda de prensa

“Desde la llegada creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado, más vistoso, más unidos. Y me parece que intentamos hacer eso, lo que salió en el partido hoy, que el equipo tuviera más posesión de balón, que el equipo tuviera más posibilidades y opciones de gol que no la teníamos y hoy las tuvimos. Las tuvimos, las metimos, pero repito, en esto no puede decir uno que fue un partido redondo”, dijo Gamero mezclando elogios con autocrítica.

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“Hoy cometimos errores donde se los tengo que mostrar. Y seguramente que de aquí tendremos que partir en que el equipo tenga que mejorar muchas cosas, pero indudablemente que fue un buen partido”, agregó al respecto.

Respecto a la importancia de los tres puntos pensando en la tabla de la reclasificación y un cupo internacional para 2027, dejó claro que es relevante sumar para poder optar por este objetivo, pero deben ir partido a partido.

“Nosotros ya no nos tenemos que poner instancia, nos tenemos que poner partido tras partido. Hoy hicimos 51 puntos en la reclasificación e hicimos los 25 puntos en la tabla. Primero es un objetivo. El objetivo uno a es clasificar”, empezó diciendo sobre esto.

“Yo siempre les he dicho a ellos, ningún equipo puede aspirar a ser campeón si no clasifica y lo primero que tenemos que hacer es clasificar para poder tener las aspiraciones que también van a tener los otros equipos. Y también nos hemos dado cuenta de algo, que si clasificamos seguramente que vamos a un evento internacional por los equipos que están peleando con nosotros”, añadió.

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Entretanto, sobre si el equipo alineado ante Jaguares lo usaría ante rivales de más peso, manifestó que dependerá de la labor de los delanteros en zona defensiva.

“A mí también me gustó mucho el equipo, me encantó, pero eso depende de ellos y como les decía, depende más que todo de nuestros dos delanteros. Si los dos delanteros me ayudan a marcar, yo juego así. Porque es que el problema cuando tú juegas con dos delanteros es que los delanteros se quedan en punta y ya son dos jugadores menos para marcar”, manifestó.

“Si hacemos eso, lo vamos a poder hacer porque en el fútbol yo les decía a ellos, si nosotros jugamos con esos con esos equipos así también contundentes, aspiramos a ganar 4 a 3, 3-2, 2-1, por momento vamos a vamos a sufrir, pero por momento también nos vamos a vamos a gozar con el balón en los pies”, comentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El Embajador se medirá contra Once Caldas el próximo martes 20 de octubre, en el juego correspondiente por la fecha 13 que no se pudo jugar la semana anterior por mal estado del terreno del estadio El Campín.

Millonarios llegó a 25 puntos en 15 partidos jugados y quedó muy cerca de sellar su clasificación a cuadrangulares, en lo que serái su regreso a esta instancia luego de no haber cumplido el objetivo en el Apertura 2026.