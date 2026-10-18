“Burlarse del cuerpo de una mujer no es crítica, es cobardía”: Lina Barrera defiende la primera dama

Con un fuerte mensaje de solidaridad, Lina Barrera elevó su voz para exigir un alto a la violencia de género y establecer límites claros en el debate público.

En su declaración, la líder política fue directa al señalar que la libertad de expresión no ampara la agresión personal: “¡A las mujeres se nos respeta! Matador, el respeto no es negociable. Burlarse del cuerpo de una mujer y humillarla no es crítica, es cobardía”, sentenció.

Barrera también aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo de apoyo a la primera dama, Ana Lucia Pineda, dejando de lado cualquier barrera ideológica para priorizar la dignidad femenina por encima del debate partidista. “Primera dama, usted no está sola, tiene mi respaldo de mujer a mujer. Ninguna diferencia política justifica estas ofensas”, aseguró.

El pronunciamiento no solo se volvió viral rápidamente a nivel nacional, sino que logró una masiva acogida en las audiencias digitales del departamento de Santander. Ciudadanos, líderes locales y colectivos de la región respaldaron masivamente la postura de la excongresista, convirtiendo su intervención en un fenómeno de conversación digital.

El mensaje culminó con una consigna contundente sobre la protección y el valor de las mujeres en todos los escenarios: “a las mujeres se nos respeta, a todas”. Con esta contundente declaración, Barrera consolida un liderazgo firme frente a la violencia digital y exige responsabilidad en el uso de las plataformas públicas.