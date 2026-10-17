Irán informa de una explosión en un petrolero tras chocar con una mina en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní informó este sábado de que un superpetrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz, donde Irán ha comunicado al menos cinco incidentes similares durante la última semana.

“Un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo y que intentaba atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada chocó con una mina naval, lo que provocó una fuerte explosión y un incendio de grandes proporciones”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar iraní afirmó que el petrolero, cuya bandera no identificó, había apagado sus sistemas de posicionamiento y radar para atravesar el estrecho mediante “maniobras de engaño y con el apoyo del Ejército estadounidense, al que la calificó de “contrabandista y terrorista”.

“El estrecho de Ormuz está cerrado y el destino de los buques que incumplan las normas iraníes de navegación en este paso será arder en el fuego de su confianza en el Ejército terrorista estadounidense”, advirtió la Guardia Revolucionaria.

Se trata de al menos la quinta colisión de buques con minas navales en el estrecho de Ormuz y sus alrededores comunicada por las autoridades iraníes durante la última semana.

Por su parte, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) registró 12 ataques contra embarcaciones en su último informe semanal, mientras que desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, la organización suma 135 incidentes marítimos, 114 de ellos con daños en buques, y 76 heridos o fallecidos en el mar.

UKMTO indicó además que el tráfico marítimo por el estrecho se mantiene aproximadamente un 70 % por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

Los ataques contra petroleros en Ormuz se suceden en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su autorización, mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán.

La República Islámica bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.