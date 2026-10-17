Gobierno entrega compensaciones por cerca de $473 millones a tres familias víctimas en Huila

Tres familias víctimas del despojo y abandono forzado recibieron compensaciones por un total de $472.971.771 como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por la justicia. La entrega fue liderada por la directora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Myriam Martínez Cárdenas, en el municipio de Pitalito.

La compensación hace parte de la política de restitución contemplada en la Ley 1448 de 2011 y se aplica en aquellos casos en los que no es posible devolver materialmente los predios a las víctimas. Los recursos corresponden a tres procesos relacionados con terrenos ubicados en los municipios de Neiva y Algeciras, en el departamento del Huila.

Durante el acto, realizado en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la directora de la URT destacó que estas medidas buscan ofrecer nuevas oportunidades a las familias afectadas por el conflicto armado y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales de reparación.

La entrega de las resoluciones se llevó a cabo durante el encuentro “Orgullosamente Mujeres Rurales”, organizado por el Ministerio de Agricultura, que reunió oferta institucional, servicios financieros, oportunidades de crédito, formación y muestras productivas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres del campo.

Con esta jornada, la URT avanzó en el cumplimiento de las decisiones judiciales y en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado.